В Аргентине возобновились слушания по делу о смерти Марадоны

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апреля. /ТАСС/. Слушания по делу о смерти футболиста Диего Марадоны (1960−2020) возобновились 14 апреля в суде города Сан-Исидро. Как сообщила газета Clar? n, на заседании выступили представители прокуратуры и адвокаты обвиняемых.
Перед началом слушаний один из защитников лечащего врача Марадоны Леопольдо Луке попросил суд разрешить телевизионную трансляцию заседания, однако судьи отклонили ходатайство.
Прокурор Патрисио Феррари сообщил, что в ходе слушаний выступят более 100 свидетелей. По его словам, сторона обвинения намерена доказать, что Марадоне не были обеспечены должные условия ухода, а его смерти можно было избежать, если бы фигуранты дела не проигнорировали «множество тревожных сигналов». «Обвиняемые бросили Диего Марадону на произвол судьбы, обрекая его на смерть. Представленные доказательства подтвердят, что домашняя госпитализация была беспрецедентной, жестокой, губительной и не отвечала минимальным требованиям», — приводит Clar? n слова прокурора.
Генпрокуратура в июне 2022 года предъявила восьми медицинским работникам, в том числе Луке, обвинения в непредумышленном убийстве Марадоны при отягчающих обстоятельствах. Им грозит от 8 до 25 лет лишения свободы. Слушания начались в марте 2025 года.
В конце мая суд, рассматривающий дело о смерти Марадоны, признал недействительным достигнутый на слушаниях прогресс после отстранения судьи Хульеты Макинтач из-за скандала с документальным фильмом. Она, предположительно, без согласования разрешила съемочной группе присутствовать на слушаниях. Процесс приостановили, был назначен новый судейский состав для рассмотрения дела с отправной точки.
Прокурорское расследование было сосредоточено на событиях, которые произошли при лечении аргентинского футболиста на дому, где он находился с 11 ноября 2020 года после операции на голове. Согласно показаниям, которые прокуратуре удалось получить от людей, посещавших дом Марадоны, место его пребывания не соответствовало стандартам ухода за человеком после серьезной операции. Чемпион мира умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.