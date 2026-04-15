В Аргентине возобновились слушания по делу о смерти Марадоны

Прокурорское расследование было сосредоточено на событиях, которые произошли при лечении аргентинского футболиста на дому, где он находился с 11 ноября 2020 года после операции на голове. Согласно показаниям, которые прокуратуре удалось получить от людей, посещавших дом Марадоны, место его пребывания не соответствовало стандартам ухода за человеком после серьезной операции. Чемпион мира умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.