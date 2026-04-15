Столица спутников. День космонавтики объединил науку, технологии, молодёжь

Центральной площадкой празднования 65-летия полёта Юрия Гагарина и демонстрации достижений в космической отрасли стал Национальный центр «Россия» на Енисее.
За семь дней край, в котором производят две трети отечественной орбитальной техники, превратился в одну из главных образовательных и культурных площадок ракетно-космической отрасли страны.
Кадры для орбиты.
Основным событием деловой программы стал космический форум. Пленарное заседание объединило федеральных экспертов, руководителей промышленных гигантов, научную элиту Сибирского отделения РАН, а также студентов и школьников. Именно этим молодым людям в ближайшее десятилетие предстоит пополнить ряды специалистов космических профессий.
Губернатор Михаил Котюков в обращении к участникам форума подчеркнул особый статус региона. Он напомнил, что с 1 января 2026 года в стране стартовал национальный проект «Космос». В его рамках перед отраслью стоят глобальные задачи — от развития спутниковой связи до пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. Глава региона отметил, что эти вызовы выходят за рамки простого наращивания орбитальной группировки (совокупность искусственных спутников Земли на орбитах, работающих как единая система для мониторинга, связи, навигации и т. д. — Ред.).
«Важно решить ряд фундаментальных задач. Существенное увеличение масштабов производства требует изменения технологий, и мы готовы к вызовам. Уже сейчас мы разрабатываем технологию конвейерного производства аппаратов», — заявил Михаил Котюков.
Глава региона поприветствовал будущих специалистов и выразил уверенность, что их идеи лягут в основу прорывных решений.
Во время дискуссии особый акцент был сделан на кадровом потенциале. В ближайшие десять лет отрасль должна привлечь порядка 40 тыс. квалифицированных специалистов. В числе приоритетных направлений — развитие взаимодействия между промышленностью, наукой и образованием.
Заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Иван Данилов анонсировал масштабную образовательную экспансию. По всей стране, включая Красноярский край, будут открыты 500 специализированных космических классов. Дополнительным драйвером станет создание передовой инженерной школы «Гибридные сети связи и навигации» на базе СФУ и Университета Решетнёва.
Директор института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН Дмитрий Маркович отметил, что сегодняшние условия позволяют молодым учёным и промышленникам в полной мере реализовать свои самые смелые профессиональные стремления «и в космосе, и на земле».
На форуме побывал космонавт-испытатель Кирилл Песков. Он в прошлом году провёл на орбите почти 150 дней. Кирилл Песков поделился личным опытом работы на станции и подчеркнул абсолютную стабильность красноярского оборудования.
«Промышленность сегодня надёжно обеспечивает космос высокотехнологичным оборудованием. Работая на орбитальной станции, ты можешь быть уверен, что системы тебя не подведут. У меня были ситуации, когда я мог в этом убедиться. Уверен, что подрастающее поколение ещё больше усовершенствует современные системы спутнико- и ракетостроения», — сказал он.
Награды за достижения.
Одним из самых торжественных моментов Недели космоса стала церемония награждения специалистов ракетно-космической промышленности. Глава региона процитировал Юрия Гагарина и напомнил, что подвиг первого космонавта — заслуга тысяч инженеров, конструкторов и рабочих.
«Сегодня предприятия Красноярского края создают ракетно-космическую технику, спутники, оборудование связи, системы управления. Мы гордимся, что две трети отечественной орбитальной группировки спутников произведено у нас. Они стали настоящим цифровым поясом, космическим эквивалентом Транссибирской магистрали, который объединяет страну», — подчеркнул глава региона.
Почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма из рук губернатора получили представители флагманов индустрии за добросовестный труд, профессионализм и заслуги в развитии ракетно-космической промышленности. В число награждённых вошли сотрудники АО «РЕШЕТНЁВ», НПП «Радиосвязь», Центрального конструкторского бюро «Геофизика», завода «Красмаш», филиала «Космическая связь» — Центра космической связи «Железногорск» и НПЦ «Малые космические аппараты».
Ведущий инженер Центра космической связи «Железногорск» Александр Корезин был удостоен почётной грамоты губернатора. Он рассказал о своём видении профессии. «Учёные изучают то, что есть в природе, а инженер создаёт то, чего нет. Поэтому инженер находится в творческом поиске, постоянно узнаёт новое, должен изобретать, анализировать. Это достаточно творческая профессия».
Также Корезин признался, что благодарен старшим коллегам, которые всегда советовали осваивать новые технологии. «Этому я учу молодых специалистов. Программы и операционные системы постоянно обновляются. В нашей профессии важно следить за новшествами и не бояться применять их в работе».
Начальник участка службы информационных технологий Красмаша Ирина Тихонова получила благодарность губернатора. Она отметила: «Моя работа позволяет мне в полной мере реализовывать профессиональные амбиции, чувствовать себя нужной родному краю и любимому городу, который скоро отметит 400-летие. Я и мои коллеги счастливы быть причастными к большому делу развития космических технологий».
Своими эмоциями поделилась и начальник проектного офиса НПП «Радиосвязь» Елена Ковалёва. Её труд также был отмечен почётной грамотой губернатора. «Вот уже 13 лет я служу родному заводу и нашей Родине. Я всегда иду на работу с гордо поднятой головой и ощущаю, что являюсь частицей чего-то стратегического и важного для страны. Своим ребятам в отделе говорю всегда то же самое: мы делаем очень важное, стратегическое, необходимое для всей нашей страны дело», — рассказала сотрудница предприятия.
Также награды получили инженеры, химики, слесари, монтажники, сборщики, лаборанты, проектировщики, машиностроители, конструкторы, испытатели.
А в филармонии состоялся праздничный концерт «Космос — это мы!». Его посвятили 65-й годовщине первого полёта человека в космос. Лучшие творческие коллективы Красноярья и студии Университета Решетнёва представили программу, отразившую всю историю отрасли — от запуска первой ракеты до внедрения новейших спутниковых систем связи.
Михаил Котюков со сцены назвал единство движущей силой успеха страны и поблагодарил всех, кто делает возможными победы России «на Земле и за её пределами».
«Цифровой пояс» над планетой.
Национальный центр «Россия» на Енисее работал как гигантская интерактивная лаборатория на протяжении всей тематической недели. Каждый гость мог прикоснуться к технологиям будущего. Всего на площадке прошло около 160 мероприятий. Большую выставочную экспозицию, посвящённую достижениям отечественной космонавтики, ежедневно посещали до 800 школьников.
Свои стенды представили ведущие предприятия отрасли. Гости оценили полномасштабные макеты спутников и сложность оборудования, которое создают в крае.
Особый интерес у молодёжи вызвали мастер-классы. Они охватили широчайший спектр космических профессий: «Демонстрация работы приборного оборудования самолёта», «Космическая таможня», симулятор FPV-дрона, «Дистанционное зондирование Земли — мониторинг лесных пожаров», «Космос и лес», «Космический карьерный трек: управляй будущим», «Покорение космоса начинается с управления».
Работала медицинская лаборатория «Базовый медицинский минимум перед отправкой человека в космос». Среди гостей были заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Иван Данилов, гендиректор АО «РЕШЕТНЁВ» Михаил Валов, генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин, академик РАН Дмитрий Маркович и космонавт-испытатель Кирилл Песков.
Кирилл Песков также пообщался со школьниками и кадетами. Ребят интересовало, как повторить его карьеру и в чём заключалась работа Кирилла на орбите.
Инженерный спецназ для нацпроекта.
Образовательный трек Недели космоса стал самым насыщенным за всю историю региональных научно-популярных фестивалей. Площадки Национального центра «Россия» и университетов превратились в гигантский лекторий.
Перед студентами и школьниками выступили ведущие учёные СФУ и Красноярского научного центра СО РАН. Директор института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Андрей Минаков прочитал лекцию о современных космических технологиях. Директор института космических и информационных технологий Руслан Брежнев выступил с темой «От спутника к карте». Кандидат технических наук Сергей Бутаков представил уникальный материал по астрономическому краеведению.
Старший научный сотрудник Роман Морячков прочитал лекцию «Наш дом во Вселенной». А лётчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин провёл открытый урок для школьников. Ребята познакомились с его уникальным проектом «Космическая одиссея». Это школа юного космонавта, где участники прыгают с парашютом, учатся выживать в тайге, тренируются на тренажёре орбитального корабля.
Просветительская работа стала частью большой стратегии, о которой говорили на пленарном заседании Космического форума. Михаил Котюков подчеркнул, что инициативы по ранней профориентации напрямую связаны с задачами национального проекта «Космос».
«Их идеи лягут в основу прорывных технологических решений, их руками будут создаваться новые спутники, системы связи, программные комплексы, которые позволят делать космические технологии ближе к людям», — выразил уверенность глава региона, обращаясь к молодёжной аудитории форума.
Планируется, что 500 космических классов и инженерная школа станут надёжным кадровым лифтом для предприятий «Роскосмоса» и «Ростеха», активно наращивающих мощности.
Телемост и фотовыставка.
Яркие просветительские и культурные акции охватили весь регион. Красноярский краевой краеведческий музей представил интерактивные экскурсии по планетарию. В сквере им. Дзержинского открылась уличная фотовыставка «Будущее за тем, кто смотрит вверх». Экспозицию подготовило Агентство печати и массовых коммуникаций.
Выставку разделили на две части. Первая рассказывала об истории первого отряда космонавтов, вторая — о роли края в освоении внеземного пространства. Зрители увидели уникальные архивные документы: письма немецких студентов, которые выражали восхищение подвигом Гагарина, фотографии визита в Красноярск в 1960 году Сергея Королёва, кадры работы Михаила Решетнёва и эпизоды международной миссии с участием Кирилла Пескова.
Михаил Котюков посетил выставку в день её открытия. Он отметил важность сохранения исторической памяти для будущих поколений.
Муниципалитеты региона также включились в празднование юбилея полёта Гагарина.
Музей-заповедник «Шушенское» подготовил культурно-просветительскую программу для участников проекта «Сибирское долголетие». В учреждениях культуры прошли кинопоказы документальных фильмов об истории ракетно-космической отрасли. Для учащихся и студентов были организованы экскурсии на ведущие профильные предприятия. А в Назарово школьники пришли на прямой телемост с Кириллом Песковым, который окончил школу в их родном городе. Ребята получили уникальную возможность узнать о жизни на орбите из первых уст.
Спортивный финал.
Ярким и динамичным финалом первой в истории страны Недели космоса стали спортивные события. Они объединили профессиональных работников отрасли, ветеранов и любителей активного образа жизни.
Самое масштабное из них развернулось 12 апреля в Железногорске — городе, где производят около 70% отечественных спутников. Там прошёл традиционный легкоатлетический пробег «День космонавтики». История этих соревнований началась ещё в 1986 году с 22 участников. В этот раз на старт вышли около 1,5 тыс. бегунов; помимо красноярцев, были участники из Москвы, Омска, Томска, Екатеринбурга, Иркутска и Оренбурга.
Спортсмены пробежали дистанции в 1 км, 3 км и символические 12 км. Также на старт вышли любители северной ходьбы и каникросса (бег с собакой). Все финишировавшие получили эксклюзивные медали.
Трудовые коллективы тоже не остались в стороне. В Красноярске на Красмаше соревновались в мини-спартакиаде за кубок предприятия. В Зеленогорске в клубе северной ходьбы участники старшего возраста прошли по маршруту «Млечный путь».
Спортивная программа гармонично завершила череду событий. Соревнования продемонстрировали, что космическая отрасль держится не только на силе интеллекта, но и на физической выносливости и командном духе. Именно эти качества помогают тем, кто ежедневно приближает новые орбитальные победы России.