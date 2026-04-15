ТАСС: со Смольянинова взыскивают долги на 142 тыс. рублей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Задолженность Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), которая принудительно взыскивается с актера в России, превышает 142 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Сейчас сумма принудительно взыскиваемой задолженности Смольянинова превышает 142 тыс. рублей. Она включает в том числе долг по кредиту и штрафы за неуплату штрафов за нарушение ПДД в установленный законом срок», — сказал собеседник агентства.
Как следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС, в отношении Смольянинова открыто шесть исполнительных производств. Взыскание по одному из них прекращено в том числе из-за невозможности установить местонахождение должника, его имущества или получить сведения о наличии принадлежащих ему денег. Речь идет о взыскании долга по кредитному платежу, взятому в Сбербанке.
Басманный суд Москвы 14 апреля заочно признал Смольянинова виновным и приговорил к 8 годам колонии общего режима по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах РФ с запретом администрировать сайты в сети Интернет на 4 года.
Смольянинов снимался в фильмах «Девятая рота», «Белая гвардия», «Восьмерка», «Дуxless». После начала СВО актер покинул Россию и стал критиковать политику властей. При этом он выразил готовность участвовать в боевых действиях на стороне Украины и заявил, что не возражает против ядерного удара по России. В январе 2023 года Смольянинов был признан иноагентом. Проживает за пределами России.