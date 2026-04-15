WSJ: Более 20 торговых судов прошли через Ормузский пролив за сутки

За последние 24 часа через Ормузский пролив прошли более 20 коммерческих судов. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
Среди судов, пересекших ключевой пролив, были грузовые суда, контейнеровозы и танкеры, следовавшие как в Персидский залив, так и из него. Некоторые из них двигались с выключенными транспондерами, говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп 12 апреля объявил, что Военно-морские силы страны начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него. Экс-советник верховного лидера Ирана и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи отметил, что любые попытки США устроить морскую блокаду «обречены на провал».
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 13 апреля с иронией прокомментировал планы Соединенных Штатов по блокаде Ормузского пролива. Он отметил, что американцы решили блокировать морской путь, в то время как многие страны добиваются его разблокирования.