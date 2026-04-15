Генконсульства России в иранских Исфахане и Реште временно прекратили работу

Российские дипломаты продолжают помогать в выезде граждан из Ирана на фоне закрытия генконсульств.

Источник: Комсомольская правда

Российские генконсульства приостановили работу в иранских Исфахане и Реште. Они закрыты на фоне эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Так заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в диалоге с ТАСС.

Граждане России, остающиеся в Иране, продолжают покидать исламскую республику. По словам Алексея Климова, дипломаты оказывают им поддержку. Они участвуют в мероприятиях по выезду граждан из Ирана.

«Временно приостановлено функционирование наших генеральных консульств в Исфахане и Реште», — рассказал Алексей Климов.

The Washington Post пишет о возможных сценариях развития конфликта США с Ираном. По версии газеты, первый представляет собой свержение правительства государства. Второй сценарий основан на приходе к власти нового верховного лидера.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше