Останкинская телебашня окрасилась в цвета стартующей Менделеевской олимпиады

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Логотип 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии (ММО-60), которая пройдет в Москве 15−23 апреля, появился на медиафасаде Останкинской телебашни в ночь на среду. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете олимпиады.
Открытие турнира состоится 16 апреля. Ранее организаторы сообщали о том, что в юбилейном состязании ожидается участие около 40 стран.
«В Москве состоялось яркое событие, приуроченное к 60-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии — в ночь на 15 апреля Останкинская телебашня окрасилась в праздничные цвета мероприятия. Световая инсталляция стала частью программы поддержки одного из самых престижных мировых интеллектуальных соревнований для школьников. На фасаде башни появились динамические изображения, отражающие химическую тематику, а также юбилейную символику олимпиады», — сообщили ТАСС в оргкомитете.
Фирменный стиль юбилейной 60-й Менделеевской олимпиады основан на образах Москвы, Главного здания МГУ и Дмитрия Менделеева. Акцент сделан на яркие, узнаваемые оттенки Москвы — красный, золотой и белый. Написание аббревиатуры ММО (IMChO) отсылает к зубцам башен Московского Кремля, уточнили в оргкомитете Менделеевской олимпиады.
Акция направлена на популяризацию науки среди молодежи и привлечение внимания к достижениям талантливых школьников со всего мира.
«Останкинская телебашня, являясь одним из главных символов столицы, уже не впервые становится площадкой для масштабных световых акций, подчеркивая значимость ключевых культурных и научных событий», — также отметили организаторы.
Об олимпиаде.
Менделеевская олимпиада проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Организаторами турнира выступают химический факультет МГУ и Фонд Мельниченко. Состязание юных химиков состоит из трех туров: двух теоретических и одного практического. В 2024 году международный турнир сильнейших молодых химиков проходил в Китае, а в прошлом году — в Бразилии. На ММО-59 в бразильском Белу-Оризонти все десять участников российской сборной завоевали золотые медали, что стало рекордом для команды.
ММО — одна из самых сложных и авторитетных предметных олимпиад мира. Она является правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии, состязание сохранило нумерацию с 1967 года.