С актёра-иноагента Смольянинова* принудительно взыскивают более 142 тысяч рублей

Актёр Артур Смольянинов* имеет задолженность в общей сложности более 142 тысяч рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он должен погасить выплаты по кредиту, а также штрафы за неуплату штрафов.
«Сейчас сумма принудительно взыскиваемой задолженности Смольянинова превышает 142 тыс. рублей. Она включает в том числе долг по кредиту и штрафы за неуплату штрафов за нарушение ПДД в установленный законом срок», — сказано в публикации.
Всего в отношении актёра открыто шесть исполнительных производств.
Ранее суд в Москве заочно приговорил актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ.
Срок отбытия наказания Смольяниновым* будет отсчитываться с момента его экстрадиции или задержания на территории России. Сейчас он предположительно проживает в Латвии.
Напомним, актёр-иноагент распространял ложные сведения об обстреле жилого дома в Кривом Роге. Также его обвиняли в возбуждении ненависти и вражды.
