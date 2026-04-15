Россиянам рассказали, как праздники в мае скажутся на зарплатах: месяц «потеряет» два будних дня

Россиян в мае ждет несколько праздничных периодов. Всего месяц «потеряет» два будних дня. Однако майские праздники не повлияют на оклады. Об этом уведомила депутат Госдумы Екатерина Стенякина, цитирует ТАСС.
Парламентарий напомнила, что для работающих на сдельной основе во время праздников предусмотрено денежное вознаграждение из-за дополнительных выходных. Она пояснила, что премирование в этом случае зависит от условий в конкретных организациях.
«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ сотрудники, которые получают оклад, не должны терять в заработной плате в месяцах, где есть нерабочие праздничные дни, а также “дополнительные выходные”, установленные правительством РФ», — подытожила Екатерина Стенякина.
