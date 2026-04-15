Спецкор «Вечерней Москвы» получил литературную премию

14 апреля в Доме Пашкова состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодной литературной премии «Справедливой России» XI литературного сезона «Надо жить, надо любить, надо верить…». Среди награжденных — специальный корреспондент «Вечерней Москвы» Марат Чернышов.
Премия направлена на поиск и поощрение молодых авторов, чьи произведения способны внести существенный вклад в художественную культуру России. Награждают литераторов в трех номинациях: «Молодая поэзия России», «Молодая проза России» и «Молодая публицистика России».
— С 2022 года все чаще среди заявок появляются произведения о спецоперации, а среди номинантов — все больше ее участников и ветеранов, — рассказывает председатель жюри премии Сергей Миронов. — Я не сомневаюсь, что со временем их сочинения войдут в учебники истории.
Лауреаты премии были награждены памятными дипломами и статуэтками в виде стеклянного светящегося куба с пером внутри. В числе награжденных — поэт Дмитрий Терентьев и писатель Игорь Озерский. Удостоен награды и спецкор «Вечерней Москвы» Марат Чернышов.
— Для участия в премии я отправил материалы не только о работе подразделений, но и о деятельности волонтеров, — рассказывает Марат. — На запорожском направлении я встретил медика с позывным «Ворон». Его жена занимается гуманитарной помощью, а он помогает ей в этом. О них я и написал. Не рассчитывал, что этот материал получит такую высокую оценку, но я был ей очень рад.
СПРАВКА.
Ежегодная литературная премия учреждена по инициативе председателя партии «Справедливая Россия», руководителя партийной фракции в Государственной думе Сергея Михайловича Миронова в 2014 году. Соучредитель премии — «Роман-газета», один из старейших литературных журналов России, где публикуют работы лауреатов. В этом году премия была посвящена специальной военной операции.