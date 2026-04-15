В Госдуме предложили запретить публикацию видео с зацеперами

Сейчас за занятие зацепингом может наступить административная ответственность со штрафом от 2 до 4 тыс. рублей, если действия совершаются из хулиганских побуждений и угрожают безопасности эксплуатации транспорта, то вступает в силу статья 267.1 УК РФ, по которой предусмотрен штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или лишение свободы до 2 лет.
«Внести изменения в КоАП РФ и УК РФ, установив прямую административную и уголовную ответственность за публикацию, распространение и демонстрацию видеоматериалов о зацепинге. Это должно касаться и обычных пользователей, и владельцев каналов, и администраторов групп. Обязать социальные сети и видеохостинги в течение 24 часов блокировать ролики с зацепингом по внутренним алгоритмам модерации, без решения суда», — сказал ТАСС Свищев.
Также депутат предложил внести в законодательство норму об ответственности за пропаганду зацепинга аналогично пропаганде наркотиков или суицида. «Суды уже начинают работать в этом направлении. СК России расследовал дела в отношении семи вовлекателей, включая действующего машиниста электропоезда, который систематически подталкивал подростков к этому смертельному риску. Но эти точечные успехи не меняют картины в целом. Паблики и каналы, где популяризируется зацепинг, множатся. Ролики набирают миллионы просмотров», — подчеркнул парламентарий.
«Мы пытаемся наказывать детей, которые уже не боятся смерти. Это тупик. Наказывать надо тех, кто этих детей туда толкает. А толкают их взрослые, администраторы пабликов, владельцы каналов, блогеры, которые за деньги и просмотры популяризируют зацепинг, выкладывают обучающие видео, создают романтический ореол вокруг этого смертельного увлечения. Вот к кому должен быть адресован закон», — отметил Свищев.