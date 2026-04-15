Российские приложения стали просить отключить VPN для нормальной работы

Российские маркетплейсы Ozon и Wildberries начали ограничивать доступ для пользователей с активным VPN. При попытке зайти в приложения появляется уведомление о том, что доступ ограничен, пользователей просят отключить VPN. Также недоступны и веб-сайты маркетплейсов. Об этом стало известно в среду, 14 апреля.