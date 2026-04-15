Российские приложения стали просить отключить VPN для нормальной работы

Российские маркетплейсы Ozon и Wildberries начали ограничивать доступ для пользователей с активным VPN. При попытке зайти в приложения появляется уведомление о том, что доступ ограничен, пользователей просят отключить VPN. Также недоступны и веб-сайты маркетплейсов. Об этом стало известно в среду, 14 апреля.
Аналогичные предупреждения начали показывать и операторы связи. МТС при входе в приложение выдает сообщение: «Включен VPN. Данные могут не отображаться». «Мегафон» и «Билайн» также призывают отключить VPN для корректной работы сервисов. Приложение банка Ozon и «VK Видео» также информируют пользователей, что VPN может мешать работе.
2 апреля появилась информация о том, что глава Минцифры Максут Шадаев заявил руководителям компаний, владеющим крупными российскими платформами, что к 15 апреля они должны ограничить доступ к ним для тех пользователей, которые пользуются сервисами VPN.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что России сейчас вводят цифровые ограничения по соображениям безопасности, но это не путь в прошлое.