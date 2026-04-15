США заявили о готовности к сделке с Ираном: планируется «грандиозная договоренность»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскрыл планы Вашингтона по конфликту с Ираном. Белый дом намерен заключить крупную сделку с Тегераном. Как отметил вице-президент США, американский лидер Дональд Трамп не хочет «мелких» договоренностей. Джей Ди Вэнс сказал об этом в ходе выступления на форуме в Джорджии.