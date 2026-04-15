США заявили о готовности к сделке с Ираном: планируется «грандиозная договоренность»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскрыл планы Вашингтона по конфликту с Ираном. Белый дом намерен заключить крупную сделку с Тегераном. Как отметил вице-президент США, американский лидер Дональд Трамп не хочет «мелких» договоренностей. Джей Ди Вэнс сказал об этом в ходе выступления на форуме в Джорджии.
Он подчеркнул, что Вашингтон планирует «грандиозную договоренность» с Тегераном. По мнению вице-президента США, ранее никто из американских правителей не мог заключить подобную сделку.
«Он заявил, что если иранцы готовы действовать как нормальная страна, то мы готовы обращаться с вами в экономическом плане как с нормальной страной», — заключил Джей Ди Вэнс.
По утверждению Дональда Трампа, военная операция против Ирана уже завершена. Он не дал пояснений по ситуации на Ближнем Востоке и разблокировке Ормузского пролива.