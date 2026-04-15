Россиянка столкнулась со смертельно ядовитой змеёй на Бали

Россиянка по имени Лия во время серфинга на Бали столкнулась с одной из самых ядовитых в мире змей. Это случилось около побережья популярного для отдыха района Чангу. Змея привлекла её необычной окраской.
«Это был первый раз, когда я видела змею на Бали. Я не знала, что это за вид и ядовита ли она», — рассказала Лия РИА Новости, добавив, что рептилия оказалась желтогубым плоскохвостом.
Желтогубый плоскохвост — морская змея, яд которой содержит сильнейшие нейротоксины. Укус плоскохвоста вызывает паралич и остановку дыхания, без медицинской помощи пострадавший может умереть. При этом сам укус может быть безболезненным, и человек может не заметить, что его укусила змея.
