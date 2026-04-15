В РФ утвердили рекомендации по технологии приготовления хвороста и маковника: о чем гласит новый ГОСТ

Россиянам дали советы по приготовлению хвороста и маковника. Рекомендации содержатся в проекте ГОСТа традиционной русской кухни. В тексте отмечается, что тесто для хвороста следует изготавливать из пшеничной муки, сахарной пудры и растительного масла, цитирует РИА Новости.
ГОСТ разрешает добавлять в смесь яйца, сметану, сливочное масло и крепкие спиртные напитки. Получившееся тесто следует раскатать и нарезать в виде фигурок или полосок. Затем его жарят до хрустящего состояния во фритюре. При подаче хворост рекомендуется посыпать сахарной пудрой.
ГОСТ впервые дает определение маковнику. Под ним подразумевается кондитерское изделие из макового семени, уваренного с медом. Маковник формируют в виде небольших лепешек или пластинок. Мед допускается заменять медово-сахарным сиропом.
В РФ с мая 2027 года также будет действовать ГОСТ на кунжутное масло. Стандарт предусматривает рекомендации в отношении масла, которое извлекается из семян кунжута. Оно предназначено для непосредственного употребления в пищу и применения в различных отраслях пищевой промышленности.