«МегаФон» расширил покрытие в популярных местах отдыха.

Для удовлетворения растущего спроса абонентов в дачных массивах вблизи Усть-Маны и Дивногорска оператор построил сразу три базовые станции. Это позволило включить в контур устойчивого LTE-покрытия около 20 садовых товариществ. Даже за городом владельцы «зеленых» сим-карт продолжат заниматься привычными для себя делами: читать в интернете новости и полезные советы по уходу за огородом, следить за погодой и фазами Луны, отправлять фотографии своего урожая в семейный чат, оплачивать счета за воду и электроэнергию. Более молодое поколение тоже найдет себе занятие по душе, например общаться в мессенджерах и соцсетях, делать онлайн-покупки, слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы. Как показывают замеры, в зоне действия новой инфраструктуры средняя скорость мобильного интернета составляет 25 Мбит/с, а максимальные значения достигают 100 Мбит/с.