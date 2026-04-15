Благотворительному фонду имени Юрия Тена исполнилось 30 лет.

— Я помню то время, когда появление даже одного нового аппарата было настоящим праздником. Мы работали в старом корпусе, в тесноте, всего не хватало. Первый аппарат ИВЛ для послеоперационных детей, который Юрий Михайлович Тен привез еще в начале 1990 х, казался чудом. Но настоящее преображение началось позже, когда фонд стал регулярно проводить аукцион «Дыхание жизни». Уже в 2019 году фонд передал Центру хирургии новорожденных Ивано-Матренинской детской больницы современное эндоскопическое оборудование. Благодаря фонду у нас появился первый эндоскопический стержень — оборудование для лапароскопии, и мы смогли развить эндоурологию — направление, которого у детей просто не существовало. Последний подарок фонда — наркозные аппараты — сняли нашу очередь на операции, дали врачам возможность работать спокойно и комфортно, без постоянной мысли, что кому то не успеем помочь. Могу сказать честно: я уже не представляю нашу больницу без этой помощи. Мы пережили разные времена, но именно сейчас, оглядываясь назад, понимаешь: «Дыхание жизни» — это не просто название. Это про то, как неравнодушные люди буквально возвращают дыхание всей сибирской детской медицине. Спасибо вам за это! За каждый аппарат, за каждую спасенную жизнь, за то, что вы есть, — говорит Владимир Новожилов, главный врач Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы.