Благотворительному фонду имени Юрия Тена исполнилось 30 лет.

В трудные минуты изменить ход событий способна чья то вовремя протянутая рука, вовремя подставленное плечо, даже сама мысль, что ты не останешься со своей бедой один на один. Вот уже 30 лет Благотворительный фонд Юрия Тена приходит на помощь всем, кто в ней нуждается.
Начало: можешь помочь — помоги.
— Мы создавались не под кампанию, не на месяц и год, мы прошли все взлеты и падения вместе с Россией. Наработали определенный опыт и поняли главное: не паниковать, а СИСТЕМНО, четко и честно выполнять свою работу, — делится воспоминаниями Людмила Тен, почетный председатель Благотворительного фонда имени Юрия Тена. — Как только предприятие АО «Труд», созданное моим мужем, встало на ноги, мы стали помогать. Например, доставляли партию кроссовок или одежды в подшефный детский дом № 5, готовили к школе ребятишек из многодетных и малообеспеченных семей. Затем Юра (Юрий Михайлович Тен. — Прим. авт.) был избран депутатом Государственной думы от Иркутска.
Приемная депутата российского парламента находилась в здании мэрии города.
— Для общения с избирателями он всегда находил время, несмотря на очень плотный график работы. С людьми Юрий Михайлович общался до глубокой ночи, не уходил домой, пока в приемной сидел хоть один посетитель. И на любую проблему он реагировал мгновенно. Ни один вопрос не оставался нерешенным, каждое начатое дело он доводил до конца, — вспоминает Вера Гашова, тогда — помощник депутата Государственной думы РФ, сегодня — директор Благотворительного фонда.
— Идея создания фонда возникла не спонтанно, она была продиктована трудными жизненными обстоятельствами, в которых оказались тысячи земляков Юрия Тена. Отец — выходец из бедной семьи корейских эмигрантов. Он вспоминал, что для него нет худшего зла, чем бедность, и, достигнув определенного успеха и статуса, всегда говорил: можешь помочь — помоги. Когда отца не стало, перед нами не стояло выбора. Знаете, как говорят, у благих дел не бывает размеров. Любое дело, идущее во благо, приносит результат, умножая в мире добро, счастье и взаимопомощь, на том и стоим, — отмечает Сергей Тен, депутат Государственной думы РФ.
Чужой беды не бывает.
И сегодня фонд, как когда-то иркутское купечество, откликается на самые болевые проблемы нашего общества. Он был первым активным участником сбора посылок для воинов-иркутян, проходящих службу в Чечне: солдатам в горячие точки передавали теплые вещи, подарки — все это было хорошей поддержкой молодым бойцам на Северном Кавказе. А после трагедии в Беслане из фонда Юрия Тена пострадавшим были переведены денежные средства. Сегодня фонд — такой же активный участник помощи нашим бойцам, которые защищают независимость России на Донбассе, помогает волонтерским организациям в тылу, закупает необходимое оборудование или материалы. С первых дней сотрудники фонда на связи с Кировском Луганской Народной Республики, нашим подшефным городом. Ребятишки стали активными участниками всех проектов фонда.
— Мы включили ребят во все наши проекты. Для нас теперь нет разницы, иркутские дети или кировские, — все это наши дети! Выдаем портфели, закупаем музыкальные инструменты для одаренных детей, школьную форму, отправляем на лечение или помогаем с лекарственными препаратами, — говорит председатель фонда Елена Тен.
— Есть одна история, которая тронула нас особенно. Для ансамбля барабанщиц Благотворительный фонд (БФ) имени Юрия Тена приобрел 20 маршевых барабанов и комплекты костюмов мажореток. А еще 20 пар белых сапожек из натуральной кожи. Их шили специально для наших девочек иркутские мастерицы, снимали мерки, чтобы каждая чувствовала себя комфортно и красиво. Такое внимание к деталям, к простым человеческим вещам говорит о фонде больше любых отчетов, — делится воспоминаниями Людмила Слободян, директор Центра внешкольной работы «Синяя птица» города Кировска.
Воспитание как образ жизни.
Отдельная и значимая страница деятельности БФ имени Юрия Тена — это проведение просветительских конкурсов и программ в школах Приангарья. Два проекта, которым уже более 10 лет, — «Чистый мир» и «Агентство добрых дел» — это такие марафоны, в которых участвуют школьники, педагоги, родители, познавая себя и свои возможности, меняя мир вокруг себя к лучшему. Дети не просто проводят экологические акции, они занимаются научными исследованиями, проводят экологические игры, снимают просветительские фильмы.
— Однажды подписавшись на этот конкурс «Агентство добрых дел», мы просто освещали события в школе, как правило, спортивные. Затем стали осознавать, что нам нужны реальные действия, какие то поступки. Так и повелось, что мы стали творить эти самые добрые дела своими руками. И вот в гимназии уже сплотилась твердая команда волонтеров, на которых полагается вся школа, — рассказывает Ольга Зюзькова, руководитель отряда Солерудниковской гимназии Заларинского района.
— У нас уже целая юнкоровская сеть: 150 школ Иркутской области принимают участие в проекте, школьники из Кировска Луганской Народной Республики и села Крабозаводское, что на острове Шикотан. Если задуматься, чем наш проект отличается от других школьных медиаконкурсов, — наверное, свободой. Мы не диктуем темы, не говорим «надо» и «должен». Главное условие — чтобы было интересно. Интересно читать, смотреть, слушать, — отмечает Юлия Панова, координатор проекта БФ Юрия Тена.
Но самое ценное начинается, когда они перестают просто писать новости и начинают их создавать. Идут в гости к ветерану — не для отчета, а просто так: поговорить, помочь по хозяйству, снег почистить, дров наколоть. Организуют для первоклашек «пятиминутку здоровья», хотя никто не просил. Строят горку с малышами из детского сада, собирают корм для собачьего питомника.
— Это их личный опыт, их эмоции, их маленькая жизнь, которая останется с ними навсегда. Я, как куратор проекта, верю: из такого медиапространства вырастут люди с большим сердцем, — говорит Юлия Панова.
Подари ребенку радость.
Многие проекты Благотворительного фонда, что называется, ушли в люди. «Собери ребенка в школу», «Коробка храбрости» или «Подари ребенку радость». В чем ценность Благотворительного фонда Юрия Тена? В его постоянстве. В открытости. Многим проектам по 10, 15, 30 лет!
Ежегодно в день рождения основателя Фонда Юрия Михайловича Тена, 27 сентября, проходит вручение именных стипендий студентам всех вузов Иркутской области. Ребята должны не только отлично учиться, но и занимать активную общественную и гражданскую позицию. Первую стипендию в 2002 году вручал Юрий Михайлович. Сегодня некоторые из первых стипендиатов уже вышли на пенсию.
— Отец сделал себя сам, он был по-хорошему упертым. И понимал, как важно вовремя поддержать, подставить плечо ребятам, кто только вступает во взрослую жизнь. Традиции 23 года. Я уверен, что в стипендии важна не только финансовая составляющая, главное — это внимание, молодые люди видят, что их дела заметны, ценны. Хорошо, когда есть возможность поблагодарить человека, поддержать, — говорит Сергей Тен, депутат ГД РФ.
Пандемия — не время опускать руки.
В 2019 году мы впервые услышали слово «пандемия» и переживали это смутное время как все: кто в изоляции, кто на больничной койке, теряя родных и близких.
— Для фонда это был непростой период. Мы закупали респираторы для инфекционной больницы, смотрели потребность по районным медицинским учреждениям и поставляли туда кислородные концентраторы. Где-то нужны были пульсоксиметры, паровые стерилизаторы или даже стиральные машины, где то многоразовые защитные костюмы, где то одноразовые. Вели переговоры с нашими друзьями по возможности ускоренной поставки необходимых вещей. Консультировались с медиками и социальными службами, чем реально можем помочь. Так родилась идея поставки Иркутскому госпиталю ветеранов, который был переоборудован под ковидный госпиталь, автоматического анализатора модели Super Z. Он позволил выполнять до 155 фотометрических тестов в час, в том числе на ковид, — вспоминает Вера Гашова, директор фонда.
— Именно тогда решили переоборудовать наши лаборатории современным оборудованием. При поддержке фонда поставили автоматическую линию клеточного анализатора CAL-800 в областную клиническую больницу, биохимические анализаторы в Иркутскую городскую поликлинику № 6, Братскую городскую больницу № 2, Иркутский центр борьбы со СПИДом, Детскую областную клиническую больницу и продолжаем это делать, — подтверждает Сергей Тен, депутат ГД РФ.
Пять функциональных кроватей для ухода за лежачими пациентами передал Благотворительный фонд имени Юрия Тена Иркутской областной клинической больнице (ИОКБ).
— Поскольку перевод нашей больницы в ковидный госпиталь был осуществлен в кратчайшие сроки, части необходимого оборудования не хватало, в частности функциональных кроватей. Они позволяют приподнимать голову пациентов, более удобно поворачивать. Мы не первый раз сотрудничаем с Фондом имени Юрия Тена и благодарны за ту помощь, которую он нам оказывает, — рассказывает Игорь Каретников, главный врач по медицинской части ИОКБ.
Людмила Тен, почетный председатель БФ имени Юрия Тена: Мы создавались не под кампанию, не на месяц и год, мы прошли все взлеты и падения вместе с Россией. Фото: Из архива БФ Юрия Тена.
Первая партия респираторных масок и защитных комбинезонов, приобретенная фондом Тена, была распределена в апреле 2020 года между Ивано-Матренинской детской клинической больницей, Иркутским городским отделением скорой помощи № 3 и Иркутским городским госпиталем ветеранов, который на время пандемии был переквалифицирован в инфекционный госпиталь. Одновременно аналогичная линейка средств индивидуальной защиты была передана в медицинские учреждения Иркутской области: в больницы города Черемхово, Усольского, Шелеховского, Заларинского, Тулунского, Нижнеудинского и Тайшетского районов.
Новая глава — «Дыхание жизни».
Как говорит друг и партнер фонда, профессор, заслуженный детский врач России Юрий Козлов: «Фонд Тена начал эпоху Ренессанса в моем родном госпитале. Первое оборудование для хирургии новорожденных появилось благодаря Фонду Юрия Тена, а потом государство заметило успехи врачей и стало их финансово поддерживать».
Вклад фонда в иркутское здравоохранение огромный. Более 122 миллионов рублей выручено на аукционе «Дыхание жизни», который почти 20 лет назад открыл новую главу в истории иркутской благотворительности. Вокруг идеи помощи объединились состоявшиеся и состоятельные люди. Они помогают с открытым сердцем, приходя на вечера фонда. Почему? Потому что Благотворительный фонд имени Юрия Тена — это репутация, если хотите, бренд.
— С Фондом имени Юрия Тена мы работаем много лет. Я вижу, как отбираются заявки, как работает служба безопасности, как мы собираемся перед каждым аукционом и решаем, кому помощь нужна в первую очередь. Для меня благотворительность — не подвиг, а норма жизни, — Татьяна Пятакова, основатель и генеральный директор Studio Da Vinci.
— Мы с супругой уже много лет участвуем в аукционах фонда. Каждый собранный рубль превращается в конкретное оборудование — аппараты ИВЛ, хирургические инструменты, технику, которая спасает детей. Я видел лица этих детей. И видел, как колоссально меняется их жизнь. Благотворительность — это один из самых простых и честных способов оставаться человеком, — Сергей Сукманов, генеральный директор ООО «Партнер-Агро РТК».
— Я пришел в благотворительность, следуя простому правилу: помогать нужно не везде, а там, где есть абсолютное доверие. В Областной детской клинической больнице увидел, как фонд передает уникальный аппарат для спасения новорожденных. Когда хирург объяснил, что эта техника дает 90 процентный шанс ребенку выжить, у меня по коже пробежали мурашки. Это был тот самый «момент истины» для благотворителя: жесткое, ясное осознание, что твое участие — это не абстракция, а конкретные часы жизни, подаренные другому человеку, — Дмитрий Коршенбойм, владелец ювелирной компании.
— Я помню то время, когда появление даже одного нового аппарата было настоящим праздником. Мы работали в старом корпусе, в тесноте, всего не хватало. Первый аппарат ИВЛ для послеоперационных детей, который Юрий Михайлович Тен привез еще в начале 1990 х, казался чудом. Но настоящее преображение началось позже, когда фонд стал регулярно проводить аукцион «Дыхание жизни». Уже в 2019 году фонд передал Центру хирургии новорожденных Ивано-Матренинской детской больницы современное эндоскопическое оборудование. Благодаря фонду у нас появился первый эндоскопический стержень — оборудование для лапароскопии, и мы смогли развить эндоурологию — направление, которого у детей просто не существовало. Последний подарок фонда — наркозные аппараты — сняли нашу очередь на операции, дали врачам возможность работать спокойно и комфортно, без постоянной мысли, что кому то не успеем помочь. Могу сказать честно: я уже не представляю нашу больницу без этой помощи. Мы пережили разные времена, но именно сейчас, оглядываясь назад, понимаешь: «Дыхание жизни» — это не просто название. Это про то, как неравнодушные люди буквально возвращают дыхание всей сибирской детской медицине. Спасибо вам за это! За каждый аппарат, за каждую спасенную жизнь, за то, что вы есть, — говорит Владимир Новожилов, главный врач Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы.
Дорога добра.
Проекту Благотворительного фонда имени Юрия Тена «Дорога добра» девять лет. Врачебный десант оказывает высококлассную медицинскую помощь в самых отдаленных уголках Иркутской области. Врачи-энтузиасты отправляются в районы, где очный прием узкого специалиста — редкая возможность. За это время более 11 000 детей получили квалифицированную диагностику. Детей по итогам выездов направляют на дополнительное обследование и операции в областной центр. Это не просто цифры, а реальные судьбы и своевременно поставленные диагнозы. Фонд полностью организует процесс, чтобы врачи могли сделать главное — помочь.
— Мы были в поселке Юрты, он расположен в 25 километрах от районного центра. Население там 5090 человек, из них около 2000 — дети до 18 лет. Более двух лет у них нет педиатра. Все это время в поселке детей обследуют молодой фельдшер и медсестра. Это огромная ответственность! Отработали там два дня. Мы были там по-настоящему нужны и сделали все, что от нас зависело, чтобы дети получили реальную помощь, — вспоминает Светлана Кузнецова, врач-педиатр-неонатолог Областной детской клинической больницы.
— Знакомство с фондом началось для нас с проекта «Дорога добра». В августе 2023 года врачи из Ивано-Матренинской больницы приехали прямо в наше село. Когда после осмотра моего сына директор фонда Вера Гашова предложила нам курс дельфинотерапии, я не поверила. Просто расплакалась от неожиданности и этой щемящей надежды. И фонд эту надежду оправдал. У моего особенного малыша появились значимые улучшения: изменилось поведение, в его глазах появился осознанный контакт, он стал спокойнее, заинтересованнее миром. Вы делаете больше, чем просто организуете реабилитацию. Вы возвращаете мамам веру в чудо, — Любовь Лохова из села Парфеново Черемховского района.
Нота до — одаренным детям.
История уникального для России благотворительного аукциона «Нота до — одаренным детям» началась в 2008 году. Именно тогда в рамках Международного фестиваля «Звезды на Байкале» при поддержке министерства культуры Приангарья, журнала «В хорошем вкусе» Фонд имени Юрия Тена впервые провел благотворительный вечер-аукцион. Мероприятие проходило под патронажем знаменитого пианиста, почетного гражданина Иркутска Дениса Мацуева.
— Все началось с обычного футбольного мяча, на котором расписался Денис Мацуев. Мы продали его за 350 тысяч рублей на аукционе «Дыхание жизни» и на эти деньги купили лекарства для отделения онкогематологии Иркутской областной детской клинической больницы. Мяч стал символом того, что аукционная модель в благотворительности действительно работает, меценаты Приангарья готовы помогать детям! Тогда у Людмилы Комаровой и Марины Станиславчик из журнала «В хорошем вкусе» родилась идея проводить аукционы для одаренных детей региона. Поначалу было непросто убедить бизнес в том, что талантливые ребята нуждаются в музыкальных инструментах так же, как больницы в лекарствах. Но нам удалось! — призналась Людмила Тен, почетный председатель БФ имени Юрия Тена.
За время существования аукциона «Нота до» 1240 детей получили в дар концертные музыкальные инструменты и компьютеры, сумели поучаствовать на пленэрах и международных музыкальных фестивалях. Многие из них уже состоялись как профессиональные музыканты. Например, Алена Иванова, Мария Урыбина, Дмитрий Харинаев, Анатолий Бадаев, Иван Попов, Анна Терлецких и много-много других юных звездочек и дарований, кому фонд открыл мир возможностей, сегодня с успехом представляют нашу область на музыкальных мировых и всероссийских площадках.
— Фестивалей, подобных «Звездам на Байкале», по России проводится около 13, а вот аналогов проекта «Нота до» нигде нет. Спасибо Людмиле Борисовне Тен, спасибо Сергею Тену, с которым я так близок по духу, неравнодушным иркутянам, — добавляет народный артист России Денис Мацуев.
В рамках благотворительного вечера «Нота до» в 2013 году стартовал творческий конкурс «Музыку дарим людям» среди музыкальных школ области. Ежегодно в нем принимает участие до 30 учебных заведений. Победители получают самое необходимое: от роялей, музыкальных инструментов до специального музыкального оборудования. Например, в 2025 году победителями стали Детская школа искусств № 5 из Иркутска и Детская музыкальная школа № 2 из Тайшета.
Свой особенный путь.
Перечислить все добрые дела фонда сложно. У него свой особенный путь. Если помощь — то адресная, если занимаются издательской деятельностью, то книжки, детские. Мало кто знает, но Благотворительный фонд Юрия Тена многое делает для восстановления храмов на территории Иркутской области.
— Мы не только оказываем адресную помощь, организуем различные социальные акции, но и содействуем духовному развитию Приангарья, — добавляет председатель фонда Елена Тен.
Сергей Тен, депутат Госдумы РФ, вручает именные стипендии Фонда студентам вузов Иркутской области. Фото: Из архива БФ Юрия Тена.
По решению попечительского совета фонда средства направлялись на строительство Дома милосердия в Пивоварихе, велись реставрационные работы в Братском корпусе рядом с Князе-Владимирским храмом, где в свое время располагался просветительский центр при монастыре. Сейчас корпус передан Иркутской епархии. В селе Анга Качугского района при поддержке фонда шло строительство Свято-Иннокентьевского храма, приобретался иконостас, в поселке Култук Слюдянского района при храме святого Николая Чудотворца открылась воскресная школа искусств, в Тулуне после разрушительного наводнения фонд участвовал в восстановлении храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, в поселке Тельма Усольского района помогали храму Казанской иконы Божией Матери.
За благотворительную деятельность и милосердие фонд награжден орденом «Слава нации» от Международного фонда «Меценаты столетия». Министерство здравоохранения и социального развития РФ присудило знак отличия «Милосердие» председателю Благотворительного фонда имени Юрия Тена Людмиле Борисовне Тен. Фонд — обладатель Национальной премии добрых дел «СМОЖЕМ ВМЕСТЕ!». Депутат Госдумы Сергей Тен награжден медалью «За милосердие и благотворительность» Общественной палаты Иркутской области.
От первого лица.
Юрий Козлов, главный врач Иркутской государственной областной детской клинической больницы:
— Фонд имени Юрия Тена стал для нас стратегическим партнером, который движет всю систему вперед. Например, фонд передал нам первый в России аппарат для интраоперационной ультразвуковой навигации, который позволяет выполнять невероятно сложные органосохраняющие операции на почках. Такие операции в мире выполняет очень небольшое количество специалистов. Они проводятся в одной из клиник Германии, в госпитале в США, в детской больнице в Японии, а теперь и в нашей Детской областной клинической больнице. Почти все, что я демонстрирую на международных конгрессах в Денвере или Мельбурне, имеет прямое отношение к помощи фонда.