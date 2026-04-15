Кому выгоднее снижение ключевой ставки

Снижение ставки рефинансирования может оказать благоприятное влияние на экономику в целом. Однако есть определенные сектора, которые, скорее всего, получат наибольшую выгоду от смены условий.
Речь идет о тех отраслях, которые считаются кредитоемкими, то есть требуют заемных средств для поддержания текущей деятельности. В их числе — высокотехнологичные предприятия, промышленные производства и молодые компании.
Среди игроков сектора крупного бизнеса снижение ставки рефинансирования будет актуально в сфере ретейла (от английского retail — розничная торговля. — «ВМ»). Сетям таких магазинов еще вчера было недостаточно просто расширяться, открывая новые точки, поскольку кредитные линии требовали очень больших затрат. Финансовые модели просто не выдерживали таких условий. Смена ставки поспособствует более успешному развитию данной отрасли.
Обновление условий положительно скажется и на представителях малого и среднего бизнеса. Ожидается, что эти сектора после снижения ставки рефинансирования получат толчок к реализации новых идей и проектов.
Максимальное преимущество, вероятно, будет создано для производств, специализирующихся на промышленности. Потому что именно эти предприятия чаще всего работают с кредитными рычагами.