Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тень Джорджа Оруэлла над Ормузским проливом

Американская политика продолжает ставить парадоксальные рекорды. На фоне своих требований разблокировать Ормузский пролив Вашингтон объявил о начале собственной блокады важнейшей артерии с ее внешней стороны.

Таким образом предполагается оказывать давление на Иран, сокращая его возможности внешней торговли, чтобы добиться как бы урегулирования. Флот США намерен задерживать и обыскивать корабли, а при необходимости насильственно менять их курс, то бишь заниматься откровенным морским пиратством.

Фактически Америка реализует свой известный «миротворческий» лозунг «эскалации ради деэскалации». В переводе на общечеловеческие понятия это означает намерение поднять градус противостояния до таких высоких значений, чтобы противник, оценив потенциальные потери, предпочел бы пойти на мировую.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев справедливо заметил, что такой подход идеально вписывается в известную логику диктаторского государства из романа Джорджа Оруэлла «1984»: мир — это война. Тем более что министр обороны США Пит Хегсет уже переиначил мысль прусского военачальника Карла фон Клаузевица, заявив, что война — особая форма дипломатии. Тот, кстати, успел послужить и в русской армии, и повоевать с Наполеоном.

Такая вот антиутопия, которая находит свое воплощение в современной политике, когда отброшены все принципы международного права, а ее проводники руководствуются лишь «своей моралью и инстинктами».

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше