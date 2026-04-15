Тень Джорджа Оруэлла над Ормузским проливом

Фактически Америка реализует свой известный «миротворческий» лозунг «эскалации ради деэскалации». В переводе на общечеловеческие понятия это означает намерение поднять градус противостояния до таких высоких значений, чтобы противник, оценив потенциальные потери, предпочел бы пойти на мировую.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев справедливо заметил, что такой подход идеально вписывается в известную логику диктаторского государства из романа Джорджа Оруэлла «1984»: мир — это война. Тем более что министр обороны США Пит Хегсет уже переиначил мысль прусского военачальника Карла фон Клаузевица, заявив, что война — особая форма дипломатии. Тот, кстати, успел послужить и в русской армии, и повоевать с Наполеоном.
Такая вот антиутопия, которая находит свое воплощение в современной политике, когда отброшены все принципы международного права, а ее проводники руководствуются лишь «своей моралью и инстинктами».