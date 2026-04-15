Пиво в Новосибирске подорожает к маю примерно на 4%

Сибирский экономист, кандидат технических наук Евгений Харлампенков считает, что сокращения выпуска как такового может не быть. По его мнению, рост цен скорее связан с увеличением себестоимости: дорожают сырьё, логистика и производство в целом.
Иного взгляда придерживается представитель одной из новосибирских частных пивоварен Дмитрий. Он отмечает, что часть небольших производств действительно закрывается, а объёмы выпуска снижаются. По его словам, на ситуацию также влияет падение покупательской способности и сокращение числа торговых точек.
Он добавляет, что стоимость пива растёт регулярно уже несколько лет — в том числе из-за удорожания импортного сырья, такого как хмель и солод, которых в России производится недостаточно для внутреннего рынка.
При этом предприниматель допускает, что удержание цены возможно за счёт изменения рецептур и снижения себестоимости, однако это может отражаться на качестве продукта.