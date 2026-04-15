Приморская АЭС получила одобрение: общественность поддержала строительство двух энергоблоков

«Это проект нового качества жизни и формирования кадрового потенциала на поколения вперед. На этапе строительства будет задействовано до восьми тысяч человек, а в период эксплуатации — порядка полутора тысяч высококвалифицированных специалистов с достойной оплатой труда. Одно рабочее место на АЭС создает до десяти мест в смежных отраслях и сфере услуг», — заявил председатель Думы Уссурийского городского округа Александр Черныш.
Министр энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш пояснила, что региональная энергосистема функционирует в условиях постоянно растущего потребления. Новые производства, жилые комплексы и портовая инфраструктура требуют все больше ресурсов. Атомная станция, по ее словам, обеспечит стабильные мегаватты, не зависящие от внешних факторов, и позволит ликвидировать существующий энергодефицит.
На слушаниях присутствовали представители региональных и местных властей, «Росатома», «Росэнергоатома», «Атомстройэкспорта», учреждений здравоохранения, образования, культуры, науки, экологических организаций, а также жители и журналисты. Для участия в обсуждении первого энергоблока зарегистрировались 656 человек, второго — 661. Онлайн-трансляцию посмотрели около 4,6 тыс. человек.
Строительство двух блоков с реакторами ВВЭР-1000 включено в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, утвержденную правительством РФ. Начать возведение планируется в 2027 году с привлечением местных предприятий. Энергопуск первого блока намечен на 2033 год, второго — на 2035-й.
Директор департамента контроля безопасности и производства концерна «Росэнергоатом» Виталий Макеев отметил, что ВВЭР является самым распространенным в мире типом реакторов. В России эксплуатируются 23 таких блока, в мире — более 300. При этом, подчеркнул он, за все время не случилось ни одного серьезного инцидента на реакторах российского дизайна.
Директор по науке и инновациям АО «Атомэнергопроект» Сергей Егоров сообщил, что приоритетной выбрана площадка «Раздольное» в 14 километрах от Уссурийска — никаких запрещающих факторов не выявлено. Объект проектируется с консервативным запасом по всем природным явлениям, включая те, что случаются раз в тысячелетие.
В ходе слушаний эксперты рассказали об обеспечении безопасности при строительстве и эксплуатации, а также о мерах по снижению воздействия на окружающую среду. Ход мероприятия контролировал Наблюдательный совет, который признал обсуждения проведенными по регламенту с надлежащим информированием населения.
Член общественного совета «Росатома» Алексей Екидин назвал атомную станцию безопасным и «зеленым» проектом: она не выбрасывает парниковых газов, не потребляет кислород, не зависит от погодных условий и занимает небольшую территорию. Представители общественности поддержали строительство, убедившись в соблюдении всех требований безопасности.
