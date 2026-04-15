Politico заявило о возобновлении санкций США против российской нефти

США в начале марта приостановили действие санкций против российской нефти на срок до 11 апреля. К настоящему моменту ограничения вновь вступили в силу. Так заявило издание Politico.
Как пишет автор, Белый дом позволил истечь сроку, на который были приостановлены санкции. Американский лидер Дональд Трамп допускал возможность продления периода снятия ограничений. Он был готов «закрыть глаза» на санкции из-за кризиса в связи с войной в Иране, говорится в статье.
«До выдачи лицензии находящаяся под санкциями российская нефть уже попадала на рынок, потому что администрация Трампа более года не вводила никаких контрмер против России», — утверждает автор.