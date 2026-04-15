Пичугина признали виновным по делу о гибели двух человек в Охотском море

Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал Михаила Пичугина виновным по уголовному делу о гибели двух своих родственников во время дрейфа судна в Охотском море, ему назначили три года принудительных работ. Об этом сообщила судья Наталья Ткачева, передаёт ТАСС (16+).
«Окончательно назначить Пичугину наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства», — цитирует ТАСС Ткачеву.
Пичугина обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
В Октябрьском районном суде сообщили, что Пичугин сам внес в договор купли-продажи подвесного лодочного мотора недостоверные сведения о дате заключения договора, характеристиках подвесного лодочного мотора, заводского номера. Он установил на мотор информационные таблички, содержащие недостоверные сведения, после чего умышленно использовал заведомо подложный договор купли-продажи, лично предоставив его для регистрации своего маломерного судна в инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Сахалинской области. 30 июля 2024 года на основании указанного договора маломерное судно с подвесным лодочным мотором, принадлежащее Пичугину, прошло освидетельствование, получило судовой билет и было допущено к эксплуатации с категорией сложности IV, разряд IV.
9 августа 2024 Пичугин, управляя своим маломерным судном, нарушил правила безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, он также знал о неисправности системы охлаждения мотора. Мужчина вместе с пассажирами Пичугиным С. А. и несовершеннолетним Пичугиным И. С. двигался по маршруту в 19 км от берега, где ему было запрещено плавать. Мотор отказал, из-за чего судно долгое время бесконтрольно дрейфовало в акватории Охотского моря.
«В результате указанных неосторожных преступных действий Пичугина М. А. в ходе неуправляемого дрейфа, в период с 9 августа по 14 октября 2024 года от общего переохлаждения организма на фоне выраженного алиментарного истощения, длительного пребывания в условиях влажной среды с низкой температурой наступила смерть несовершеннолетнего Пичугина И. С. и Пичугина С. А», — отметили в суде.
Сторона защиты рассмотрит вопрос возможного обжалования приговора Михаилу Пичугину, осужденному по делу о гибели двух человек во время дрейфа судна в Охотском море. Об этом сообщил ТАСС адвокат Андрей Аштуев.
О трагедии.
Напомним, в августе 2024 года Михаил Пичугин со своим братом Сергеем и 15-летним племянником Ильей совершали путешествие по Охотскому морю от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Этот путь мужчина решил преодолеть на резиновой лодке типа Baikat 470. На обратном пути сломался мотор, судно более двух месяцев бесконтрольно дрейфовало в открытом море без средств спутниковой и радиосвязи. Родственники Пичугина погибли от переохлаждения и истощения.
Лодка была обнаружена спустя два месяца, в октябре, в 25 км от побережья в районе села Усть-Хайрюзово в Тигильском районе Камчатского края. Рыболовецкое судно, спасшее Пичугина, доставило его в Магадан, где мужчину госпитализировали.