В Хабаровске воздух прогреется до +13

На территории Хабаровского края по состоянию на 15 апреля функционируют две ледовые переправы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным оперативной информации, за минувшие сутки закрытия ледовых переправ не производилось. Действующие переправы находятся в Аяно-Майском муниципальном районе (одна) и Верхнебуреинском муниципальном районе (одна).
Согласно прогнозу ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 15 апреля опасные метеорологические явления на территории края не ожидаются. В краевой столице прогнозируется погода без осадков. Температура воздуха ночью составит от −2 до −4 градусов, днем воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ветер западный со скоростью 5−10 метров в секунду.
В южных районах края также без осадков. Ночные температуры от −5 до 0 градусов, дневные — от +11 до +16 градусов. Ветер юго-западный 4−9 метров в секунду. В центральных районах существенных осадков не ожидается. Температура ночью от −1 до −11 градусов, днем от +7 до +15 градусов. Ветер юго-западный и западный 4−10 метров в секунду.
В северных районах преимущественно без осадков, лишь в Николаевском и Ульчском муниципальных районах местами возможен небольшой снег. Ночью температура от −2 до −10 градусов, днем от 0 до +11 градусов. Ветер различных направлений 5−10 метров в секунду.
