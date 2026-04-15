Рэпер Goody нокаутировал экс-футболиста сборной РФ Кудряшова в бою ММА

Рэпер Дмитрий Гусаков, выступающий под псевдонимом Goody, нокаутировал бывшего защитника сборной России Федора Кудряшова в бою по правилам смешанных единоборств. Поединок прошел во вторник, 14 апреля, в Москве на турнире Fight Nights «Медиафутбол против всех».
Во втором раунде Гусаков нанес сопернику удар ногой в голову — хай-кик. Кудряшов не смог самостоятельно подняться, рефери зафиксировал нокаут. Экс-футболисту на ринге оказали медицинскую помощь. Для 39-летнего Кудряшова этот бой стал дебютным в единоборствах, передает РБК.
В ноябре российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленом. Теперь спортсмен является обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории. По итогам пяти раундов судьи приняли единогласное решение в пользу навыков российского бойца.