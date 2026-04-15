В Иркутской области резко подорожали эти четыре народных продукта

В Иркутской области в марте 2026 года потребительские цены выросли на 0,5%
По данным Иркутскстата, в Иркутской области в марте потребительская инфляция составила 0,5%. Однако рост цен был неравномерным: некоторые товары и услуги подорожали незначительно, а другие — весьма ощутимо. Особенно это коснулось продуктов питания, отдельных услуг и ряда непродовольственных товаров.
Удар по кошелькам: продуктовая корзина
Сильнее всего инфляция ударила по продуктовой корзине. Среди так называемых «народных» товаров наиболее заметно выросли цены на:
Живую и охлаждённую рыбу — на 12,2%;
Яйца — на 10,7%;
Сахар — на 4,8%;
Муку — на 3,9%.
Эти позиции стали наиболее чувствительными для потребителей из-за стабильного спроса.
Овощи и фрукты: сезонное подорожание
Дополнительное давление на бюджет оказал рост стоимости овощей и фруктов. Особенно сильно подорожали:
Сладкий перец — на 12%;
Помидоры — на 12%;
Виноград — на 9,8%;
Свёкла — на 8%;
Картофель — на 7,1%.
Регулярный спрос на эти продукты быстро отразился на повседневных расходах жителей.
Исключения: снижение цен на некоторые продукты
Однако на рынке были и заметные исключения:
Огурцы подешевели сразу на 36%;
Яблоки и апельсины — на 10−15%;
Молочная продукция — на 5−7%;
Кофе — на 3−4%.
Непродовольственный сегмент: электроника и бытовая техника
Рост цен затронул и непродовольственный сегмент:
Велосипеды подорожали на 5−5,7%;
Мужская одежда и обувь — на 3−5%;
Смартфоны — на 4,4%;
Флеш-накопители — на 4,1%.
При этом некоторые бытовые товары и стройматериалы, такие как утюги, блендеры и линолеум, подешевели.
Услуги: путешествия и пересылка писем
В сфере услуг динамика была ещё более выраженной:
Поездки в Турцию подорожали на 35,3%;
В страны Средней Азии — на 27,4%;
Пересылка писем по России — на 45,5%;
Железнодорожные билеты — почти на 15%.
В то же время, часть услуг стала доступнее:
Проживание в гостиницах подешевело;
Поездки в Юго-Восточную Азию — на 5−10%;
В страны Закавказья — на 3−5%.
Общая картина: восходящий тренд
Общая картина месяца показывает разнонаправленные изменения цен. Однако общий тренд остаётся восходящим — расходы населения продолжают увеличиваться.
Зарплаты и уровень жизни
По итогам 2025 года Иркутская область вошла в десятку лучших регионов провинции по уровню зарплат в малых и средних городах. Средняя номинальная заработная плата превысила 100 тысяч рублей, а её годовой прирост составил 13,5%.