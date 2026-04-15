В Иркутской области резко подорожали эти четыре народных продукта

В марте 2026 года потребительские цены выросли на 0,5%

В Иркутской области в марте 2026 года потребительские цены выросли на 0,5%

По данным Иркутскстата, в Иркутской области в марте потребительская инфляция составила 0,5%. Однако рост цен был неравномерным: некоторые товары и услуги подорожали незначительно, а другие — весьма ощутимо. Особенно это коснулось продуктов питания, отдельных услуг и ряда непродовольственных товаров.

Удар по кошелькам: продуктовая корзина
Сильнее всего инфляция ударила по продуктовой корзине. Среди так называемых «народных» товаров наиболее заметно выросли цены на:

  • Живую и охлаждённую рыбу — на 12,2%;

  • Яйца — на 10,7%;

  • Сахар — на 4,8%;

  • Муку — на 3,9%.

Эти позиции стали наиболее чувствительными для потребителей из-за стабильного спроса.

Овощи и фрукты: сезонное подорожание
Дополнительное давление на бюджет оказал рост стоимости овощей и фруктов. Особенно сильно подорожали:

  • Сладкий перец — на 12%;

  • Помидоры — на 12%;

  • Виноград — на 9,8%;

  • Свёкла — на 8%;

  • Картофель — на 7,1%.

Регулярный спрос на эти продукты быстро отразился на повседневных расходах жителей.

Исключения: снижение цен на некоторые продукты
Однако на рынке были и заметные исключения:

  • Огурцы подешевели сразу на 36%;

  • Яблоки и апельсины — на 10−15%;

  • Молочная продукция — на 5−7%;

  • Кофе — на 3−4%.

Непродовольственный сегмент: электроника и бытовая техника
Рост цен затронул и непродовольственный сегмент:

  • Велосипеды подорожали на 5−5,7%;

  • Мужская одежда и обувь — на 3−5%;

  • Смартфоны — на 4,4%;

  • Флеш-накопители — на 4,1%.

При этом некоторые бытовые товары и стройматериалы, такие как утюги, блендеры и линолеум, подешевели.

Услуги: путешествия и пересылка писем
В сфере услуг динамика была ещё более выраженной:

  • Поездки в Турцию подорожали на 35,3%;

  • В страны Средней Азии — на 27,4%;

  • Пересылка писем по России — на 45,5%;

  • Железнодорожные билеты — почти на 15%.

В то же время, часть услуг стала доступнее:

  • Проживание в гостиницах подешевело;

  • Поездки в Юго-Восточную Азию — на 5−10%;

  • В страны Закавказья — на 3−5%.

Общая картина: восходящий тренд
Общая картина месяца показывает разнонаправленные изменения цен. Однако общий тренд остаётся восходящим — расходы населения продолжают увеличиваться.

Зарплаты и уровень жизни
По итогам 2025 года Иркутская область вошла в десятку лучших регионов провинции по уровню зарплат в малых и средних городах. Средняя номинальная заработная плата превысила 100 тысяч рублей, а её годовой прирост составил 13,5%.