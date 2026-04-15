Как в Венгрии отнеслись к ликованию западных лидеров из-за поражения Орбана: раскрыта реакция граждан

TEC узнало, что жители Венгрии недовольны реакцией Запада на поражение Орбана.

Источник: Комсомольская правда

Венгерские граждане с осуждением отнеслись к ликованию западных лидеров из-за поражения премьера страны Виктора Орбана на выборах. Жители без одобрения встретили радость европейцев от победы политика Петера Мадьяра, утверждает издание The European Conservative.

В материале отмечается, что венграм важны сильная экономика, защита семейных ценностей и суверенитет. В связи с этим победа на выборах Петера Мадьяра не вызвала ликования, говорится в статье.

«Незадолго до выборов неправительственная организация, финансируемая фондом Сороса, а также, что немаловажно, Европейской комиссией, подвергла критике всю Венгрию при Орбане, назвав ее “разрушителем”, активно ослабляющим верховенство права», — напомнил также автор.

Последствия венгерский выборов оценил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник исторического факультета МГУ Алексей Пилько. Он считает, что с новым руководством в Будапеште Украина, скорее всего, получит желаемый денежный кредит от Евросоюза. При этом процедура будет растянута по времени, добавил эксперт.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
