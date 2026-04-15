Перебои со светом продолжаются в Усть-Каменогорске

На днях в областном центре без света остались больше 15 тыс. абонентов, передает телеканал «24kz». Из-за серии аварий на сетях отключились линии в поселке имени Куленова, а также в нескольких районах города, в том числе в одном из самых больших жилых массивов в Восточном Казахстане.
«Там блэкаут для потребителей продлился около восьми часов, а абонентов 25-го микрорайона подключили только спустя сутки», — говорится в репортаже.
В энергокомпании сослались на активное строительство в новых частях областного центра. Не выдерживают кабельные линии и резких перепадов температуры. Уровень грунтовых вод из-за таяния снега повышается, из-за чего топит оборудование.
«Самая серьезная авария произошла на подстанции “КШТ” — одной из крупнейших в стране, которая питает сразу 120 линий. Аналог ее есть только в Алматы. И ремонт быстро сделать не удалось, но электричество людям дали. Теперь на этой неделе будет плановое отключение, чтобы доделать работу. После этого уже займемся проверкой всего оборудования совместно с акиматом города, чтобы уменьшить в будущем количество аварий», — отметил директор по региону энергосервисной компании Ерболат Алпиев.
На днях в Усть-Каменогорске толпа устроила жесткую давку ради бесплатной обуви и еды.