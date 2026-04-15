Игорь Кобзев рассказал о высоких достижениях спортсменок из Иркутской области

IrkutskMedia, 15 апреля. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал в своём телеграм-канале (18+) о выдающихся достижениях спортсменок из Приангарья. Девушки завоевали медали на соревнованиях высокого уровня.
Глава региона написал в своём посте, что воспитанница спортивной школы «Дворец спорта “Юность” Дарья Хованская получила золото и бронзу первенства Европы (16+) по прыжкам на батуте. Спортсменка тренируется у Алексея Александровича Попова.
В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что чемпионат (16+) и первенство Европы проводились с 8 по 12 апреля в Портимане в Португалии. На соревнованиях было разыграно 29 комплектов медалей в четырех дисциплинах: индивидуальные и синхронные прыжки, двойной минитрамп и акробатическая дорожка.
В командном первенстве Европы Дарья заняла первое место в прыжках на двойном минитрампе. В составе команды вместе с иркутянкой выступали Елизавета Николаева из Самарской области, Анастасия Горбунова из Оренбургской области, Дарья Федянина из Красноярского края. В личном финале первенства сибирячка завоевала бронзовую медаль в прыжках на двойном минитрампе.
«Гордимся юной звездочкой. Желаю дальнейших побед и успехов!», — написал Игорь Кобзев в своём посте.
Также на чемпионате России по керлингу (16+) среди женских команд, который со 2 по 11 апреля проводился на федеральной территории «Сириус» в Сочи, команда «Иркутская область — Комсомолл 1» заняла второе место в группе «А». Спортсменки Елизавета Трухина, Елизавета Киселёва, Алина Фахуртдинова, Валерия Денисенко, Елизавета Максимова в финальном матче соревновались с командой «Санкт-Петербург 1».
В соревнованиях приняли участие 24 сборных из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской, Владимирской, Новосибирской областей, Краснодарского и Красноярского краев.
Как уточнили в пресс-службе правительства региона, чемпионат проводился в два этапа раздельно среди групп «А» и «Б». На первом этапе команды играли по круговой системе в один круг. Во второй этап соревнований выходили шесть лучших команд по итогам первого этапа. Команды, занявшие по итогам кругового этапа 1-е и 2-е места, проходили напрямую в полуфинал, команды, занявшие по итогам кругового турнира места с 3-го по 6-е, играли квалификационные матчи. После команды играли финальный матч и матч за третье место.
Сибирские спортсменки — воспитанницы областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия». Елизавета Трухина, Елизавета Киселёва, Алина Фахуртдинова, Валерия Денисенко тренируются у Анны Васильевны Трухиной. Тренер Елизаветы Максимовой — Андрей Михайлович Дудов.
«Поздравляю девушек и их тренеров! Они тоже наша гордость и надежда. Так держать!», — написал Игорь Кобзев в своём посте.
Ранее агентство сообщало, что спортсмены из Иркутской области не в первый раз завоёвывают высокие награды на важных соревнованиях. Так, горнолыжница из Байкальска Варвара Ворончихина по итогам XIV Паралимпийских зимних игр (6+) в Италии привезла домой уникальный «золотой дубль» и целую россыпь наград высшего достоинства:
Золото в супергиганте;
Золото в слаломе;
Серебро в гигантском слаломе;
Бронзу в скоростном спуске.
Напомним, что на церемонии закрытия XIV Паралимпийских зимних игр в Милане в керлинговом центре Кортина-д’Ампеццо Варвара пронесла российский флаг. Вместе с ней вышел лыжник Иван Голубков.
Несмотря на малый состав российской команды — всего шесть спортсменов и один спортсмен-ведущий — сборная России заняла третье место, завоевав 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые.