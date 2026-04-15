В Хабаровском крае за сутки потушили 43 пожара и 21 пал травы

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, подразделения пожарной охраны реагировали на 43 техногенных пожара, из них 9 произошли в жилом секторе. Также в населенных пунктах края зафиксирован 21 пал сухой растительности.
На территории 12 муниципальных образований действует особый противопожарный режим. В их числе — городские округа Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Бикинский, Вяземский, Ванинский, Советско-Гаванский, Солнечный муниципальные округа, а также Амурский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский и Хабаровский районы.
В крае продолжает функционировать одна ледовая переправа. Спасатели МЧС России за сутки привлекались для оказания аварийно-спасательных и других неотложных работ один раз.
По прогнозу на 15 апреля в Хабаровске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный со скоростью 5−10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +11 до +13 градусов.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru