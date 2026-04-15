В Минфине США оценили опасность ИИ на рынке труда: работу у людей отберёт не он

Искусственный интеллект не отберёт работу у людей, однако косвенно может способствовать тому, что некоторые окажутся за бортом рынка труда. Такое мнение высказал глава Минфина США Скотт Бессент.
По мнению министра, с развитием ИИ преимущество получат люди, которые лучше освоят его возможности.
«Я не верю, что ИИ заберет работу у людей. Я думаю, люди, которые умеют пользоваться ИИ, могут забрать работу у людей», — сказал Бессент во время мероприятия, проводимого изданием Wall Street Journal.
Глава американского финансового ведомства напомнил, что в конечном итоге инновации всегда приводили к расширению рынка труда.
Тем временем большинство россиян признаются, что пока используют ИИ, в основном, для развлечения и решения творческих задач. Только 16% опрошенных отметили, что используют искусственный интеллект в работе.