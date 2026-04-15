Синоптик объяснила причины расхождения прогнозов погоды в приложениях

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Каждое научное учреждение пользуется разными моделями сбора прогноза погоды, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«Различия в прогнозах погоды на первые сутки обычно минимальны. Это связано с тем, что мы (синоптики — ред.) пользуемся разными моделями сбора информации. У каждого гидрологического центра свои особенности вычислительной схемы и уравнений, а с какой точностью они используют эти уравнения, показывает уже время», — объяснила Макарова.
По словам синоптика, любой прогноз обладает неопределенностью, поэтому нельзя сказать, какие приложения правдивые, а какие нет.