Синоптик объяснила причины расхождения прогнозов погоды в приложениях

РИА Новости: прогнозы погоды могут расходиться из-за разных моделей сбора данных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Каждое научное учреждение пользуется разными моделями сбора прогноза погоды, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Различия в прогнозах погоды на первые сутки обычно минимальны. Это связано с тем, что мы (синоптики — ред.) пользуемся разными моделями сбора информации. У каждого гидрологического центра свои особенности вычислительной схемы и уравнений, а с какой точностью они используют эти уравнения, показывает уже время», — объяснила Макарова.

По словам синоптика, любой прогноз обладает неопределенностью, поэтому нельзя сказать, какие приложения правдивые, а какие нет.