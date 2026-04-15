Вэнс высказался за прекращение финансирования Киева

В Вашингтоне все чаще звучат призывы об отказе от помощи Украине. Такого политического курса придерживается, в том числе, вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он считает, что Вашингтон должен прекратить финансировать Украину. Соответствующее мнение вице-президент США высказал в ходе мероприятия Turning Point USA в Джорджии.
Джей Ди Вэнс назвал новый курс Белого дома заслугой американского лидера Дональда Трампа. Он заявил, что гордится решением президента США прекратить закупки и поставки оружия для Киева.
«Я говорил, что нам следует прекратить финансирование конфликта на Украине. И я по-прежнему так считаю», — заверил Джей Ди Вэнс.
Кроме того, он сообщил о намерении Вашингтона заключить крупную сделку с Тегераном. Как отметил вице-президент США, Дональд Трамп не хочет «мелких» договоренностей.