Синоптик Макарова сообщила о продолжении половодья во многих регионах РФ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Процессы весеннего половодья продолжаются на реках во многих регионах России, больше всего уровень воды вырос в Татарстане — на 130 см. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Сейчас процессы весеннего половодья отмечается на реках Приволжского, Уральского федеральных округов, на юго-западе Сибирского, на юге Дальневосточного федеральных округов. Наиболее интенсивный рост уровня воды на 130 см наблюдается на реке Малый Черемшан у села Абалдуевка в Татарстане», — сказала Макарова.
Она добавила, что из-за сбросов Жигулёвской ГЭС наблюдается повышение уровня воды на 1−2,5 м на Волге на участке село Зольное в Самарской области. Наиболее опасные отметки также на реках Тамбовской и Томской областей, Алтайском и Красноярском краев.
Кроме того, по словам синоптика, уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму на реках Тверской, Костромской, Ивановской, Нижегородской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Пензенской, Тамбовской, Московской, Рязанской, Кировской, Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Омской, Томской, Иркутской областей, республик Коми, Мордовия, Башкортостан, Марий-Эл, Удмуртии, Чувашии, а также Пермского, Алтайского, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев.
Значительный рост уровня воды — с достижением опасной отметки — также прогнозируется 15−16 апреля на озере Плещеево у города Переславль-Залесский и в Томской области.