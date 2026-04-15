Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работодатели Приморья прислали соискателям 108 тысяч приглашений за три месяца

Самой востребованной возрастной группой оказались кандидаты от 19 до 40 лет.

Источник: Комсомольская правда

В первом квартале 2026 года работодатели Приморского края разослали соискателям более 108 тысяч приглашений на вакансии. Больше всего повезло продажникам, рабочим, рознице, логистам и домашнему персоналу. Эксперты hh.ru проанализировали цифры и выяснили, кого ищут чаще всего. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Мужчинам чаще предлагали работу в сельском хозяйстве (93% приглашений), автомобильном бизнесе (90%) и сфере безопасности (85%). Женщин активнее звали в управление персоналом (90%), медицину и фармацевтику (84%), а также в финансы и бухгалтерию (84%). Самой востребованной возрастной группой оказались кандидаты от 19 до 40 лет — на них пришлось 69% всех предложений. И это совпадает с общероссийской тенденцией.

Но самый интересный факт: наибольшее количество приглашений получают женщины. В Приморье дамы 19−30 лет в среднем получают 1,74 приглашения на одну соискательницу, а в возрасте 31−40 лет — 1,61.