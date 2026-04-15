Работодатели Приморья прислали соискателям 108 тысяч приглашений за три месяца

В первом квартале 2026 года работодатели Приморского края разослали соискателям более 108 тысяч приглашений на вакансии. Больше всего повезло продажникам, рабочим, рознице, логистам и домашнему персоналу. Эксперты hh.ru проанализировали цифры и выяснили, кого ищут чаще всего. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Мужчинам чаще предлагали работу в сельском хозяйстве (93% приглашений), автомобильном бизнесе (90%) и сфере безопасности (85%). Женщин активнее звали в управление персоналом (90%), медицину и фармацевтику (84%), а также в финансы и бухгалтерию (84%). Самой востребованной возрастной группой оказались кандидаты от 19 до 40 лет — на них пришлось 69% всех предложений. И это совпадает с общероссийской тенденцией.
Но самый интересный факт: наибольшее количество приглашений получают женщины. В Приморье дамы 19−30 лет в среднем получают 1,74 приглашения на одну соискательницу, а в возрасте 31−40 лет — 1,61.