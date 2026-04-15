Экс-вице-мэру Соколовой утвердили обвинение по делу о земле во Владивостоке

Утверждённое прокуратурой обвинение в отношении бывшего руководителя департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Натальи Соколовой направили в суд для рассмотрения по существу. По делу о сделках с муниципальными участками во Владивостоке её обвиняют в превышении должностных полномочий по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ и оценивают ущерб городскому бюджету более чем в 28,5 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.