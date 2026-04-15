Экс-вице-мэру Соколовой утвердили обвинение по делу о земле во Владивостоке

Утверждённое прокуратурой обвинение в отношении бывшего руководителя департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Натальи Соколовой направили в суд для рассмотрения по существу. По делу о сделках с муниципальными участками во Владивостоке её обвиняют в превышении должностных полномочий по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ и оценивают ущерб городскому бюджету более чем в 28,5 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
По данным следствия, в 2016 году Соколова, занимавшая тогда должность директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, воспользовалась служебным положением и добилась передачи в общую долевую собственность членов гаражного кооператива «Свет‑1» участка площадью 2,4 тысячи квадратных метров на улице Фонвизина во Владивостоке. Землю отдали по льготной цене — всего за 5% от кадастровой стоимости, при этом площадь участка примерно в 25 раз превышала территорию, фактически занятую капитальными гаражами.
Выкупная цена участка составила более 650 тысяч рублей, тогда как его кадастровая стоимость превышала 13 млн рублей. Уже в октябре 2017 года эту землю продали застройщику — ООО «Инвестиционно‑строительная компания “СИСТЕМА”» — за 260 млн рублей. По версии следствия, это стало возможным именно благодаря первоначальному льготному выкупу земли структуры, связанной с гаражным кооперативом.
Ещё один эпизод касается участка на улице Нерчинской во Владивостоке площадью более 4,2 тысячи квадратных метров. По информации прокуратуры, он также был выведен из муниципальной собственности по схеме, которую следствие считает незаконной. В сумме ущерб бюджету Владивостокского городского округа, по расчётам следствия и надзорного ведомства, превысил 28,5 млн рублей.
После вручения Наталье Соколовой копии обвинительного заключения уголовное дело направили в Первореченский районный суд Владивостока.
Отдельно прокуратура контролирует расследование уголовного дела в отношении членов ГСК «Свет‑1». Им вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализацию имущества в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). По этому эпизоду речь также идёт о сделках с землёй и последующей перепродаже участков коммерческим структурам.
Гражданско‑правовые споры по этим участкам уже дошли до судов. Уссурийский районный суд частично удовлетворил иск прокурора Владивостока о взыскании неосновательного обогащения при отчуждении участка на улице Нерчинской — сумму определили более чем в 15,5 млн рублей. Прокурор Фрунзенского района Владивостока подал аналогичный иск по участку на улице Фонвизина, который также фигурирует в материалах дела.
Параллельно с новым делом о земельных махинациях в Советском районном суде Владивостока уже рассматривается другое уголовное дело в отношении Натальи Соколовой. В нём её обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ).
Кроме уголовных дел, прокуратура Приморского края добивается обращения в доход государства имущества бывшей чиновницы на сумму более 27 млн рублей.