Благоустройство двора 101-летнего ветерана Юрия Ласькова взял на контроль Дмитрий Демешин

Юрий Михайлович Ласьков — человек с героической судьбой. В 1942 году он ушел на фронт по комсомольской путёвке, окончив снайперские курсы. Участвовал в освобождении Харькова и Житомира, был тяжело ранен и даже считался погибшим. После выздоровления продолжил службу на Дальневосточном фронте в качестве стрелка-фотографа разведывательной эскадрильи, участвовал в войне с Японией. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За боевые заслуги» и другими боевыми наградами.