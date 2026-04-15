Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с ветераном Великой Отечественной войны Юрием Михайловичем Ласьковым. Поводом для визита главы региона стала жалоба 101-летнего фронтовика, Почётного гражданина края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Юрий Михайлович, проживающий на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске, обратился к губернатору с просьбой решить ряд проблем в его дворе. По словам ветерана, после схода снега территория осталась неубранной, баки с отходами никто не вывозил, повсюду валялся мусор, ветки и прошлогодняя листва», — говорится в сообщении.
Благоустройство двора 101-летнего ветерана Юрия Ласькова взял на контроль Дмитрий Демешин. Фото: Антон Шевченко.
К моменту прибытия главы региона двор уже сиял чистотой. Местные жители рассказали, что уборка была организована всего за час до визита губернатора, и обратили его внимание на те места, которые управляющая компания проигнорировала.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин предложил сравнить состояние этого двора с соседними, чтобы наглядно показать, где уборка была проведена формально. Он отметил, что управляющая компания устроила показуху специально к его приезду, и подчеркнул необходимость штрафных санкций за подобное отношение.
Особое возмущение губернатора вызвало то, что такое пренебрежение проявлено к ветеранам Великой Отечественной войны. Глава региона заявил, что подобное отношение к людям, защищавшим Родину, недопустимо и требует немедленного исправления.
«Нельзя допускать такое отношение к тем, кто защищал нашу Родину», — акцентировал глава региона.
Человек с героической судьбой.
Юрий Михайлович Ласьков — человек с героической судьбой. В 1942 году он ушел на фронт по комсомольской путёвке, окончив снайперские курсы. Участвовал в освобождении Харькова и Житомира, был тяжело ранен и даже считался погибшим. После выздоровления продолжил службу на Дальневосточном фронте в качестве стрелка-фотографа разведывательной эскадрильи, участвовал в войне с Японией. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За боевые заслуги» и другими боевыми наградами.
После войны Юрий Михайлович переехал в Хабаровск, где работал токарем в локомотивном депо. По его инициативе там был создан музей боевой и трудовой славы. Несмотря на свой почтенный возраст, ветеран активно занимается патриотическим воспитанием молодежи, регулярно встречается с подрастающим поколением.
Дмитрий Демешин поставил перед городскими властями четкие задачи. В двухнедельный срок во дворе ветерана должны быть установлены лавочки, чтобы Юрий Михайлович мог отдыхать на свежем воздухе. А на месте самодельной беседки к лету оборудовать современную детскую площадку.
Губернатор также поручил первому заместителю мэра Хабаровска по городскому хозяйству Денису Елькину и начальнику главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Сергею Распутину провести тщательную проверку работы управляющей компании, разобраться с нарушениями и привлечь ее к строгой ответственности.
«Юрий Михайлович, вам здоровья. На 9 мая буду вас ждать на параде. Во дворе всё сделаем, заставим управляющую компанию работать», — заверил ветерана Дмитрий Демешин.
Губернатор также пообещал вернуться и лично проконтролировать, в каком состоянии содержится двор фронтовика.