Fox News: Трамп считает войну с Ираном завершенной

— Она завершилась, — процитировала Бартиромо ответ американского лидера на вопрос о том, подошел ли к концу вооруженный конфликт с исламской республикой.
Еще 7 апреля Трамп грозился уничтожить «целую цивилизацию», которая уже никогда не возродится«, если Тегеран не подпишет сделку до 03:00 (мск) 8 апреля. Однако позже американский лидер заявил о двухнедельном перемирии с исламской республикой. Что известно о ситуации вокруг Ирана и США — в материале “Вечерней Москвы”.
Трамп 12 апреля объявил, что Военно-морские силы страны начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него. Экс-советник верховного лидера Ирана и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи отметил, что любые попытки США устроить морскую блокаду «обречены на провал».
14 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты достигли своих целей в Иране и могут начать сворачивать военную операцию.