Сферу детского отдыха в Приморье ждёт новый уровень качества — Наталья Кочеткова

Все федеральные детские центры в своей работе опираются на утверждённые программы развития. По словам Натальи Сергеевны, они включают мероприятия по модернизации инфраструктуры, меры по повышению безопасности детей, а также проекты, направленные на развитие образовательной и воспитательной деятельности. Она добавила, что программа развития Всероссийского детского центра «Океан», действовавшая до 2025 года, позволила существенно обновить материальную базу, в том числе модернизировать детский центр «Маяк». При этом работа по развитию продолжается: уже в этом году здесь планируется открытие собственной театральной студии, а также создание новых спортивных объектов.