Сферу детского отдыха в Приморье ждёт новый уровень качества — Наталья Кочеткова

Впервые Всероссийская школа руководителей детских лагерей — 2026 (0+) стартовала на базе ВДЦ «Океан» во Владивостоке. Накануне летней оздоровительной кампании команды из 52 регионов России прибыли в дальневосточную столицу не только для обмена опытом, но и для повышения профессиональных компетенций. Данное мероприятие позволит вывести сферу детского отдыха на новый качественный уровень. Об этом корр. ИА PrimaMedia рассказала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталья Кочеткова.
«Я думаю, что мероприятие, которое мы сейчас проводим, позволит вывести сферу детского отдыха на новый качественный уровень. И, конечно же, обсудить вопросы воспитания, потому что повышение качества услуг и укрепление воспитательной составляющей — это те перспективы, те задачи, которые мы закладываем на эту летнюю оздоровительную кампанию», — подчеркнула Наталья Сергеевна.
Она также отметила значительный вклад губернатора Приморского края Олега Кожемяко в развитие системы детского отдыха. По словам Кочетковой, регион уже не первый год участвует в программе модернизации детских лагерей, реализуемой при поддержке Совета Федерации РФ. Ожидается, что в текущем году сфера продолжит активно развиваться, а число детей, участвующих в летней оздоровительной кампании, увеличится.
Говоря о выборе площадки, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России подчеркнула, что ВДЦ «Океан» является одной из наиболее перспективных развивающихся территорий.
«Мы хотели, чтобы у руководителей детских лагерей, которые сюда приехали, была возможность познакомиться с “Океаном”, его динамично развивающейся инфраструктурой, с непосредственно детским центром “Маяк”, который был открыт не так давно, да и в целом с Дальним Востоком, у которого сейчас есть огромные перспективы по развитию. Приморский край, безусловно, является одним из тех регионов, где власти заинтересованы в развитии и поддержке детских лагерей», — добавила Наталья Сергеевна.
Также, по её словам, участие во Всероссийской школе принимают «лучшие из лучших» специалисты отрасли, которые смогут не только эффективно провести летнюю кампанию, но и транслировать полученный опыт в своих регионах.
«Это не только шанс познакомиться с другими представителями отрасли, пообщаться, набраться какого-то опыта, но и проговорить с теми федеральными экспертами, которых мы сюда привлекли. Это представители МЧС, Роспотребнадзора. Это те ведомства, которые отвечают непосредственно за безопасность детских лагерей, за безопасность детей», — резюмировала Наталья Кочеткова.
Потенциал ВДЦ «Океан».
Все федеральные детские центры в своей работе опираются на утверждённые программы развития. По словам Натальи Сергеевны, они включают мероприятия по модернизации инфраструктуры, меры по повышению безопасности детей, а также проекты, направленные на развитие образовательной и воспитательной деятельности. Она добавила, что программа развития Всероссийского детского центра «Океан», действовавшая до 2025 года, позволила существенно обновить материальную базу, в том числе модернизировать детский центр «Маяк». При этом работа по развитию продолжается: уже в этом году здесь планируется открытие собственной театральной студии, а также создание новых спортивных объектов.
«В рамках программы развития, которая была принята на 2026−2030 годы, одним из ключевых направлений, безусловно, станет развитие качества предоставляемых услуг, в том числе качества организации услуг по питанию и медицинских услуг. Это, безусловно, инфраструктура и новые объекты, которые, мы надеемся, скоро появятся во Всероссийском детском центре. И будем работать также над воспитательной составляющей. Поэтому у центра огромные перспективы, и он по праву считается флагманом детского отдыха на Дальнем Востоке», — отметила Наталья Кочеткова.
«В вожатском направлении мы видим будущее».
Кроме того, в рамках школы вожатые всех пяти федеральных центров — «Артек», «Орлёнок», «Океан», «Смена», «Алые паруса» и «Росдетцентр» — вновь объединились во всероссийский вожатский отряд «Россия». Наталья Сергеевна рассказала, что он был создан на Международной выставке‑форуме «Россия» (12+) на ВДНХ в 2023 году, а сегодня активно развивается, наращивая темпы и масштабы работы. Если ранее в состав отряда входили преимущественно представители федеральных детских центров и «Росдетцентра», то в этом году по инициативе министра просвещения России Сергея Кравцова его значительно расширили. Теперь туда включены лучшие представители регионов — победители конкурса «Лига вожатых» (16+) и обладатели нагрудного знака «Лучшие вожатые России».
«Вожатский отряд “Россия” сформирован и крепнет. Его миссия — популяризировать профессию вожатого по всей стране и придавать ей новый статус и престиж. В этом направлении мы видим будущее. Нас очень интересуют квалифицированные кадры», — рассказала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России.
Отметим, что Всероссийская школа руководителей детских лагерей — 2026 при поддержке Министерства просвещения РФ проходит с 12 по 19 апреля 2026 года. Также в рамках неё будет реализована очная дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация деятельности детского лагеря в современных условиях: требования, управление, технологии». Полученный опыт позволит специалистам внедрять инновационные подходы и поддерживать высокие стандарты организации учебно‑воспитательного процесса.