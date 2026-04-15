ОСАГО в Приморье: выплаты бьют рекорды, а мошенники находят лазейки

Частота страховых случаев в Приморье достигла 6,6% (при среднем по РФ 4,4%), что вывело регион на третье место в стране по этому показателю — после Ингушетии (11,7%) и Дагестана (7,1%). Кроме того, доля договоров, направляемых в перестраховочный пул, здесь составляет 42% — более чем в 5,5 раза выше общероссийского уровня. Параллельно снижается эффективность возбуждения уголовных дел по заявлениям страховщиков: если в 2023 году этот показатель составлял 58% (165 дел из 284 обращений), то в 2025-м он упал до 12% (36 дел из 307 заявлений).