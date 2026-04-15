ОСАГО в Приморье: выплаты бьют рекорды, а мошенники находят лазейки

ВЛАДИВОСТОК, 15 апреля, ФедералПресс. В Приморском крае продолжает ухудшаться ситуация с обязательным страхованием автогражданской ответственности (ОСАГО). По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), обнародованным 14 апреля, по итогам 2025 года и первого квартала 2026-го средняя выплата по «автогражданке» в регионе составила около 167,5 тысячи рублей, что на 17,3% превышает уровень 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

«Уровень выплат с учетом расходов на ведение дел в 2025 году вырос на 19%, достигнув 181%. Это почти вдвое выше среднероссийского показателя, который составляет 91,6%», — говорится в сообщении РСА.

Частота страховых случаев в Приморье достигла 6,6% (при среднем по РФ 4,4%), что вывело регион на третье место в стране по этому показателю — после Ингушетии (11,7%) и Дагестана (7,1%). Кроме того, доля договоров, направляемых в перестраховочный пул, здесь составляет 42% — более чем в 5,5 раза выше общероссийского уровня. Параллельно снижается эффективность возбуждения уголовных дел по заявлениям страховщиков: если в 2023 году этот показатель составлял 58% (165 дел из 284 обращений), то в 2025-м он упал до 12% (36 дел из 307 заявлений).

Директор по защите активов РСА Сергей Ефремов пояснил, что злоумышленники изобрели схему заработка на европротоколе, вписывая в полисы вымышленных водителей. При этом доля европротокола в Приморском крае является самой высокой в России и составляет 71,3%.

Для исправления ситуации РСА предлагает продолжить установку камер фотовидеофиксации на дорогах, активизировать рейды ГИБДД по выявлению водителей без полисов ОСАГО, а также повысить активность в возбуждении уголовных дел по заявлениям страховых компаний.

Напомним, ранее стало известно, что тарифы на техосмотр пересчитают.

