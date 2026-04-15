Жительницу Петербурга задержали после публикации фото кулича и секс-игрушки: что ей грозит

В Петербурге задержали женщину после публикации неприличного фото кулича.

Источник: Комсомольская правда

Петербурженку, которая выложила в сеть фото пасхального кулича и секс-игрушки, задержали. В отношении неё возбуждено уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих, информирует пресс-служба УСК РФ по Ленинградской области.

Сообщается, что задержанной 20 лет. Девушка разместила провокационное фото в мессенджере, таким образом оно оказалось доступным неограниченному кругу лиц.

Публикация вызвала волну общественного возмущения, и девушка удалила пост. Она извинилась и пообещала не повторять.

Напомним, по данной статье девушке грозит в худшем случае до одного года лишения свободы. В лучшем — отделается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или своей зарплаты, если она официально работает.

Тем временем волну ярости в соцсетях вызвал поступок 27-летней блогерши по имении Ксения. Девушка сделала кальян на куличе и выставила в соцсети видео с подписью «Даже Христос от такого воскрес» в день Светлой Пасхи. В комментариях девушку осудили.