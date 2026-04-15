Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае за сутки выявили 384 нарушения ПДД

Госавтоинспекция Хабаровского края отчиталась о нарушениях за 14 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае 14 апреля 2026 года сотрудники Госавтоинспекции не зарегистрировали дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

За сутки в регионе выявлено 384 нарушения правил дорожного движения. Среди них: 16 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Шестеро из них задержаны в Хабаровске. Действия водителей квалифицированы по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст.264.1 УК РФ.

Также зафиксировано 16 случаев непредоставления преимущества пешеходам на переходах. В краевой столице таких нарушений выявлено 14. Кроме того, 22 пешехода привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, из них 15 в Хабаровске.

Госавтоинспекция Хабаровского края продолжает контроль за соблюдением правил дорожного движения на территории региона.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru