В Хабаровском крае за сутки выявили 384 нарушения ПДД

В Хабаровском крае 14 апреля 2026 года сотрудники Госавтоинспекции не зарегистрировали дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
За сутки в регионе выявлено 384 нарушения правил дорожного движения. Среди них: 16 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Шестеро из них задержаны в Хабаровске. Действия водителей квалифицированы по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст.264.1 УК РФ.
Также зафиксировано 16 случаев непредоставления преимущества пешеходам на переходах. В краевой столице таких нарушений выявлено 14. Кроме того, 22 пешехода привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, из них 15 в Хабаровске.
Госавтоинспекция Хабаровского края продолжает контроль за соблюдением правил дорожного движения на территории региона.
