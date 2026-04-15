Что известно о введении визового режима между РФ и Черногорией: от чего будет зависеть решение Подгорицы

Вице-спикер парламента Камадж: у Черногории нет решения о визовом режиме с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Черногория в рамках процесса интеграции в Евросоюз может отменить безвизовый режим с Россией. Однако пока точного решения не принято. Оно будет зависеть от ряда факторов. Об этом уведомил вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж в беседе с «Известиями».

Он подчеркнул, что решение о визовом режиме будет принято с учетом более широких стратегических соображений. Политик также сообщил, что власти страны официально дадут ответ, когда он будет.

«Хотя этот вопрос рассматривается в рамках процесса интеграции Черногории в ЕС, на данном этапе нет официально подтвержденного решения или точных сроков», — заключил Николла Камадж.

Тем временем Москва планирует обсудить соглашения о безвизовом режиме для туристов из Вьетнама. Предметный диалог начнется в июне. Переговоры по этому вопросу уже запущены.

