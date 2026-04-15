Новосибирцы обсуждают идею повысить МРОТ до 60 тысяч

НОВОСИБИРСК, 15 апреля, ФедералПресс. В Новосибирске активно обсуждают законодательную инициативу, поступившую от депутатов Государственной думы РФ. Речь идет о повышении минимального размера оплаты труда до 60 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

«Необходимо поднять минимально допустимую зарплату хотя бы до 60 тысяч рублей», — так свою позицию аргументировал Сергей Миронов, возглавляющий фракцию «Справедливая Россия» в нижней палате парламента.

Согласно официальным данным, с 1 января 2026 года федеральный МРОТ уже был проиндексирован и составил 27 093 рубля. В то же время, как уточнили в «Новосибирскстате», средняя реальная заработная плата жителей Новосибирской области превысила 88,2 тысячи рублей.

Специалисты сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, что максимальные зарплатные предложения сегодня фиксируются у сварщиков. Медианное значение доходов для этой профессии достигло 277,8 тысячи рублей.