Новосибирцы обсуждают идею повысить МРОТ до 60 тысяч

«Необходимо поднять минимально допустимую зарплату хотя бы до 60 тысяч рублей», — так свою позицию аргументировал Сергей Миронов, возглавляющий фракцию «Справедливая Россия» в нижней палате парламента.
Согласно официальным данным, с 1 января 2026 года федеральный МРОТ уже был проиндексирован и составил 27 093 рубля. В то же время, как уточнили в «Новосибирскстате», средняя реальная заработная плата жителей Новосибирской области превысила 88,2 тысячи рублей.
Специалисты сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, что максимальные зарплатные предложения сегодня фиксируются у сварщиков. Медианное значение доходов для этой профессии достигло 277,8 тысячи рублей.