«Золотой час» не упущен: врачи Владивостока спасли жизнь мужчине с инфарктом

Врачи и фельдшеры Владивостока спасли жизнь 54-летнему мужчине с острым инфарктом миокарда. Сотруднику строительного магазина внезапно стало плохо — появилась сильная давящая боль за грудиной с отдачей в руку, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«На место оперативно прибыла бригада подстанции “Центральная”. Уже через 15 минут они были у пациента. По ЭКГ медики диагностировали инфаркт миокарда — опасное состояние, при котором нарушается кровоснабжение сердца», — говорится в сообщении.
Пациента срочно доставили в Краевую клиническую больницу № 1, где диагноз был подтверждён: коронарная артерия закупорена почти полностью. Эндоваскулярный хирург провела стентирование — установила стент и восстановила кровоток к сердцу.
Сегодня пациент идёт на поправку и завершает лечение в стационаре.