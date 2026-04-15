Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Золотой час» не упущен: врачи Владивостока спасли жизнь мужчине с инфарктом

Медики «Центральной» подстанции и больницы № 1 действовали без промедления.

Источник: PrimaMedia.ru

Врачи и фельдшеры Владивостока спасли жизнь 54-летнему мужчине с острым инфарктом миокарда. Сотруднику строительного магазина внезапно стало плохо — появилась сильная давящая боль за грудиной с отдачей в руку, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.

«На место оперативно прибыла бригада подстанции “Центральная”. Уже через 15 минут они были у пациента. По ЭКГ медики диагностировали инфаркт миокарда — опасное состояние, при котором нарушается кровоснабжение сердца», — говорится в сообщении.

Пациента срочно доставили в Краевую клиническую больницу № 1, где диагноз был подтверждён: коронарная артерия закупорена почти полностью. Эндоваскулярный хирург провела стентирование — установила стент и восстановила кровоток к сердцу.

Сегодня пациент идёт на поправку и завершает лечение в стационаре.