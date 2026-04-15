Ветеран СВО из Комсомольска стал призером соревнований в Подмосковье

В Подмосковье прошли всероссийские соревнования среди незрячих участников СВО — владельцев собак-поводырей.

В Подмосковье прошли всероссийские соревнования среди незрячих участников СВО — владельцев собак-поводырей, где третье место занял житель Комсомольска-на-Амуре Пётр Васянин, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пётр Васянин получил тяжёлое ранение в зоне проведения СВО и почти полностью потерял зрение. Несмотря на это, он вернулся к активной жизни и поставил перед собой новую цель — участие в соревнованиях.

Поддержку в организации поездки оказали на региональном уровне. В ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре депутат Государственной Думы от Хабаровского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Максим Иванов познакомился с ветераном и помог с организацией перелёта и сопровождения.

«Такие истории — пример настоящего мужества. Когда человек после тяжелого ранения не опускает руки, а идет вперед и добивается результата — это вызывает уважение. Важно, чтобы рядом была поддержка», — отметил Максим Иванов.

Сам Пётр Васянин подчеркнул, что участие в соревнованиях стало для него важным этапом восстановления. В дальнейшем он планирует заниматься общественной деятельностью в Комсомольске-на-Амуре и участвовать в развитии доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

