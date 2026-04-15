Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с надбавками к пенсии

Мошенники обманывают пенсионеров, обещая персональные надбавки.

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мошенники обманывают пенсионеров, обещая персональные надбавки, и просят назвать данные карты или установить «приложение фонда», рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Мошенники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Социального фонда России (СФР), и сообщают о “дополнительном перерасчете” или “персональной надбавке”. Для получения выплаты жертву просят назвать данные карты или установить “приложение фонда”, которое является вирусом», — рассказали там.

Целевой группой такой схемы являются пенсионеры, а также получатели социальных выплат. Схема является актуальной для апреля, так как в этом месяце происходит индексация пенсий.

В «Мошеловке» посоветовали положить трубку, если звонят «из фонда», и перезвонить по официальному номеру горячей линии Социального фонда. Там также напомнили, что индексация происходит автоматически, без подачи заявлений и звонков.

«Сотрудники СФР никогда не запрашивают данные карт и коды из смс по телефону», — заключили в «Мошеловке».