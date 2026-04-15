Молодой водитель разбился на багги в Красноярске

В Октябрьском районе Красноярска 22-летний водитель вездехода багги не справился с управлением и погиб в результате ДТП.

Как рассказали в ГАИ, все случилось 14 апреля вечером в лесном массиве в районе дома № 42 по улице Извилистая. Молодой человек без мотошлема и защитной экипировки наехал на дерево и от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

Известно, что у погибшего нет в водительском удостоверении соответствующей категории для управления данным транспортным средством.

Сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

