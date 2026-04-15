Благодаря радиоиграм Смерша разоблачили более 400 сотрудников и агентов абвера

«Война в эфире между советской военной контрразведкой и гитлеровскими спецслужбами» не имела аналогов в истории, рассказал руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000—2015 годах, генерал-полковник Александр Безверхний.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Смершу удалось разоблачить с помощью радиоигр свыше 400 сотрудников и агентов немецкой разведки в ходе Великой Отечественной войны. Об этом рассказал ТАСС руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000—2015 годах, генерал-полковник Александр Безверхний.

Благодаря начальнику созданного в апреле 1943 года Главного управления контрразведки «Смерш» Виктору Абакумову, радиоигры превратились из разрозненных операций в мощный инструмент стратегической дезинформации, тесно связанный с планами Генштаба.

«В результате на нашу сторону было выведено и арестовано более 400 сотрудников и агентов немецкой разведки, сорваны попытки покушений на политическое руководство Советского Союза, дестабилизации обстановки и создания коллаборационистских формирований в тыловых районах, захвачено большое количество шпионского снаряжения, оружия, боеприпасов и взрывчатки», — отметил Безверхний.

По его словам, «война в эфире между советской военной контрразведкой и гитлеровскими спецслужбами» по своему масштабу не имела аналогов в истории, а противник потерпел в ней сокрушительное поражение.

