В РФ определен порядок проведения ЕГЭ: со сдачи каких предметов начнутся экзамены

В России с июня начинается период сдачи Единых государственных экзаменов. Первыми предстоит написать тестирования по истории, химии и литературе. Экзамены по этим предметам состоятся 1 июня 2026 года. Об этом сказано в документах Рособрнадзора. Ведомство также прикрепляет рекомендации для сдающих ЕГЭ.
Так, экзаменуемым советуют оставлять личные вещи в специально выделенном месте до установленной рамы металлоискателя. На ЕГЭ разрешено брать ручку с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, лекарства, бутылку воды, перекус.
Участникам ЕГЭ запрещается разговаривать с другими сдающими экзамен. Помимо этого, нельзя иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, а также электронно-вычислительную технику, справочные материалы (если их нет в числе разрешенных) и письменные заметки.
Для сдающих экзамены на «Госуслугах» заработал бесплатный тренажер для подготовки. Сервис позволит отработать решение типовых заданий.