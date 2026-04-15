Ещё одну ледовую переправу закрыли в Хабаровском крае

Зимняя дорога, действующая через реку Мая в 80 километрах ниже села Аим в Аяно-Майском районе Хабаровского края, с сегодняшнего дня прекратила свое функционирование, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«В настоящее время все ледовые переправы в Аяно-Майском районе закрыты. Состояние зимнего покрова на водоемах уже не отвечает требованиям безопасности, высок риск провала людей и техники под воду», — говорится в сообщении.
Таким образом, на сегодняшний день на контроле инспекторов ГИМС МЧС России остаётся закрытие последней ледовой переправы в Верхнебуреинском районе.
Сотрудники МЧС России обращают внимание, что выходить и тем более выезжать на технике на хрупкий ледовый покров, которые местами еще сохраняется, опасно для жизни. Также большой риск пересекать открытые участки воды на лодках. До официального открытия навигации выход на акваторию даже на резиновых лодках запрещен.
Напомним, ранее сообщалось, что на 11 дней раньше нормы начались подвижки льда на Нижнем Амуре у с. Малмыж. Продолжаются подвижки льда у с. Елабуга, отмечается резкий подъем уровня воды на 81 см/сутки, без выхода воды на пойму. Отмечается ледоход на р. Урми у с. Кукан. На Амуре у г. Хабаровска уровни воды выше обычных на 1,0 м, редкий ледоход, в ближайшие дни с подходом льда с верхнего течения имеется вероятность усиления ледохода.